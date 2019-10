Lasat acasa de Contra, Gicu Grozav a devenit golgheterul Ungariei! Cate goluri are atacantul la echipa lui Miriuta

Grozav a devenit golgheterul Ungariei.

Atacantul roman Gicu Grozav a marcat un gol pentru Kisvarda, care a terminat la egalitate cu Zalaegerszegi TE, 3-3, sambata, pe teren propriu, in etapa a 8-a a campionatului Ungariei.

Oaspetii au condus cu 2-0, prin golurile inscrise de Bence Bedi (26) si Andras Rado (43 - penalty), dar Gicu Grozav a redus din diferenta (49), iar Anton Kravcenko (58) a egalat, dupa care Patrik Tischler (71) a adus echipa antrenata de Vasile Miriuta in avantaj. Oaspetii au reusit sa obtina un punct marcand cu doi oameni mai putin, prin golul lui Benjamin Babati (84 - penalty).

Bendeguz Bolla a fost eliminat in min. 56, iar Szilard Devecseri a primit cartonas rosu in min. 81.

Romanii Claudiu Bumba (cartonas galben in min. 77) si Gicu Grozav (galben in min. 55) au fost integralisti la Kisvarda, iar portarul Mihai Minca a fost doar rezerva, dar a primit un cartonas galben in min. 71.

Grozav are 6 goluri marcate in 8 meciuri in acest campionat si e golgheter, la egalitatea cu bosniacul Armin Hodzic (Fehervar FC).

In clasament, pe primul loc se afla Fehervar FC, cu 21 puncte, urmata de Mezokovesd-Zsory, 18 puncte, Ferencvarosi TC, 15 puncte (6 jocuri). Kisvarda FC se afla pe locul 6, cu 10 puncte.