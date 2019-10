Transfer URIAS pentru Gicu Grozav: vine sa se lupte la titlu! Mutarea se face in iarna: detaliile contractului  

Gicu Grozav se pregateste de un transfer important in iarna.

Atacantul roman va ajunge la Ferencvaros din iarna, informeaza GazetaSporturilor. Grozav mai are contract cu actuala echipa pana vara viitoare, insa Kisvarda va fi nevoita sa accepte oferta campioanei Ungariei in iarna daca nu vrea sa piarda jucatorul liber de contract.



Conform sursei citate, Grozav este asteptat la Ferencvaros cu un contract pe doua sezoane si un salariu de 300.000 de euro pe an. Cele doua cluburi au negociat pentru transferul internationalului roman si in aceasta vara, insa discutiile nu au ajuns la un numitor comun.