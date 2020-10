"Tricolorii mici" s-au intors in Romania si au inceput pregatirile pentru meciul cu Malta! Cum se simte Oprut dupa accidentarea de la Kiev

Romania U21 intalneste marti, de la ora 20:00, reprezentativa de tineret a Maltei, intr-un meci care va fi transmis IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO.

Baietii lui Adrian Mutu au revenit in tara dupa meciul din Ucraina si au inceput pregatirea pentru partida de marti.

Sambata seara, "tricolorii mici" au efectuat un prim antrenament la Buftea. Potrivit informatiilor FRF, "jucatorii care au evoluat cel putin 45 de minute in Ucraina s-au pregatit separat, efectuand un antrenament de refacere. Ceilalti s-au pregatit intens cu exercitii de pasare, trasee tactice si, la final, un joc scoala pe teren redus."

Accidentat in meciul de la Kiev, Radu Oprut a plecat din cantonament. La revenirea in tara, jucatorul celor de la FC Hermannstadt a facut un RMN, din care a reiesit ca nu va putea fi folosit in meciul cu Malta.

Astfel, fundasul s-a intors la Sibiu pentru a incepe acolo procesul de recuperare.

Iata cum s-a desfasurat antrenamentul echipei de tineret a Romaniei.

Mai multe imagini de la Buftea sunt disponibile in galeria foto de mai jos.