INTERVIU / Un fost capitan al Rapidului joaca in Andorra, dar vrea sa prinda lotul Romaniei si sa joace la Mondialul din 2022

Nicolae Vasile (22 ani) evolueaza in prima liga de fotbal din Andorra, la UE Sant Julia.

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

"Niky" Vasile este un produs al Centrului de copii si juniori al Rapidului, club al carui capitan a fost, in urma cu cateva sezoane, cand era unul dintre fotbalistii preferati ai galeriei giulestene. Dupa intrarea in faliment a "visiniilor", in tricoul carora a jucat peste 60 de meciuri, intre 2013 si 2016, fundasul stanga a evoluat in prima liga din Finlanda, la Palloseura Kemi Kings, si in Liga a 4-a spaniola, la Arandina CF. La inceputul acestui an, Vasile s-a transferat in Andorra, o micuta tara cu doar 470.000 de locuitori, aflata la granita dintre Spania si Franta, la distanta egala intre Barcelona si Toulouse.

Fotbalistul roman s-a recuperat complet dupa o accidentare grava si spera sa revina la forma din perioada cand era international de juniori si tineret al Romaniei si era considerat unul dintre pustii cu potential din fotbalul nostru.

Cum ai ajuns in Andorra?

A fost un interes din partea lor, l-au contactat pe impresarul meu si m-am interesat de ce este acolo, mai ales ca la actuala mea echipa joaca Angel Luque, fostul meu coleg de la Rapid, si Walter Fernandez, care a jucat in Romania la Petrolul. Am primit feedback-uri bune si am dat curs ofertei. Pot sa spun ca am devenit un globe-trotter. Am mai jucat in Finlanda si in Spania, unde a fost ok din punct de vedere al conditiilor, dar am avut o perioada cu o accidentare mai grava, intindere de ligamente la aceeasi glezna la care mai avusesem probleme in Romania, si iesisem usor din forma. Acum sunt sanatos, sunt intr-o forma sportiva buna si ma pregatesc intensiv pentru startul sezonului. Pe 2 septembrie avem Supercupa.

Cum e acolo?

Sunt conditii excelente, oameni seriosi, competitie buna, am avut sansa sa joc in Europa League si trag tare pentru un transfer bun in viitorul apropiat. Locuiesc in Andorra la Vella, capitala Andorrei, un oras superb cu un nivel de trai ridicat. Am calatorit mult, dar pot spune cu certitudine ca acesta este unul dintre cele mai curate si mai civilizate orase in care am fost. Nu pot sa spun ca e chiar o vacanta, pentru ca am antrenamente in fiecare zi si un program incarcat, cu pregatire suplimentara, dar ca decor, liniste, fara poluarea, traficul si nervii din Bucuresti, ma simt ca intr-o vacanta, foarte relaxat. Ma mai uit la televizor si ce am vazut ca se intampla in Romania, in ultimele luni, reprezinta singurul disconfort pe care il simt acum. Imi pare rau doar ca nu am putut sa fiu si eu la protestele din Piata Victoriei, pentru ca vreau o tara fara coruptie, o tara normala.

Cum este Andorra la Vella?

Este un oras mic, are doar 22.000 de locuitori. Insa e foarte greu sa locuiesti aici. Chiar daca ai contract de munca in Andorra, ai nevoie de un permis special de sedere. Eu nu am intalnit niciun roman pana acum, sunt foarte multi in Spania si in Catalunia, dar aici nu cred ca exista o comunitate numeroasa. Orasul este situat in Nord-Estul Spaniei, la aproape 200 de kilometri distanta de Barcelona. As fi vrut sa merg, in timpul liber, ca sa vad un meci al lui FC Barcelona, sa il vad pe Messi, dar nu am prea avut timp liber. Sper ca in viitor sa ajung la o partida al lor. Teoretic, e o zona in care se vorbeste si catalana, limba istorica a tarii, dar la echipa vorbim in spaniola. Mi-au pus conditia sa invat repede limba spaniola. Am studiat si am invatat in aproape 9 luni sa vorbesc fluent, mai ales ca toti colegi, in afara de 2-3, vorbesc doar spaniola.

Esti singur, fara iubita, fara familie?

Sunt singur, doar cu catelul. Familia o vizitez cand e intrerupt campionatul, iar logodnica mea vine sa ma viziteze cate o luna-doua, pentru ca studiaza la Bucuresti. Dupa ce va absolvi facultatea de management turistic pe care o urmeaza, va veni sa stea cu mine. Nu am nici cont de Facebook, ma intereseaza doar fotbalul acum.

Ce ne poti spune despre fotbalul din Andorra? Pentru ca in Romania persista impresia ca in tarile mai mici doar ospatarii, soferii si pescarii joaca fotbal, dupa ce scapa de la serviciu...

Salariile sunt foarte bune. Sunt modeste daca ne gandim la primele 3-4 echipe din Liga 1 - FCSB, CFR Cluj, Craiova, Dinamo... Dar sunt salarii egale cu cele de la echipele mai mici din Liga 1. Depinde foarte mult de jucator, salariile lunare variaza destul de mult, intre 1.000 si 3.000 de euro, plus prime si apartament din partea clubului. Au scoala catalana de fotbal, le place sa lucreze mult cu mingea si adora sa joace combinativ. De altfel, antrenorul meu este profesor la Barcelona, in cadrul Federatiei Catalane de Fotbal. Este un nivel bun, poate multi oameni de fotbal din Romania ar fi uimiti de nivelul de aici. Anul trecut, echipa nationala a invins Ungaria, pe care noi nu am reusit sa o batem in preliminariile Euro 2016. Exista multi jucatori cu CV bun in prima liga din Andorra. De exemplu, eu sunt concurent pe post cu un jucator cu meciuri in prima liga franceza, la Olympique Marseille, plus alte aproape 150 de prezente in liga a doua (n.r. - Fabrice Begeorgi, care are si 11 meciuri si 1 gol pentru Petrolul, in 2016).



Ce ne poti spune despre echipa ta, UE Sant Julià, si cum iti merge acolo?

Este un club de traditie in aceasta tara. Am terminat pe locul 3 in sezonul trecut, am prins loc de Europa League, de unde am fost eliminati de un club din Malta. Eu am jucat toate meciurile, cu exceptia a doua dintre ele, cand am fost odihnit. Colegii sunt profesionisti si sociabili, avem si destui straini in echipa, mai ales spanioli si francezi. Stadionul are 3.000 de locuri, avem sala de forta si teren separat de antrenament. Din cauza asezarii geografice, altitudinii si climei, ambele terenuri sunt sintetice.



Ai avut oferte sa te intorci in Romania, poate chiar la Rapid?

Nu exclud o revenire in Liga 1, insa nu stiu ce imi ofera viitorul. Totul depinde doar de mine. Singurul interes din Romania a fost de la Hermannstadt, am fost aproape sa semnez, insa am dorit extrem de mult sa plec in strainatate. Au fost mai multe chestii care m-au facut sa iau decizia asta. Eu am un obiectiv personal destul de ambitios - sa fiu convocat la echipa nationala de seniori si sa joc la Campionatul Mondial din 2022 - si, din pacate, in Romania nu am avut oportunitatea sa gasesc pe cineva ca sa ma ajute sa il indeplinesc. Pe de alta parte, doream sa ma linistesc putin mental, dupa perioada Rapid si dupa accidentare. Este un drum lung si greu. Insa am incredere in mine, in impresarul meu si, cel mai important, am un suport foarte puternic din partea familiei mele. Imi este extrem de dor de Rapid si de casa, dar simt ca nu este timpul sa ma intorc acum. Cand vine vorba de Rapid, nu se pune problema de nivelul unde evolueaza, as fi revenit cu placere. Le doresc sa promoveze cat mai repede si sper sa mai joc odata pentru clubul meu de suflet.