Mihalache l-a cautat pe Koljic dupa accidentarea HORROR! Ce i-a transmis atacantul Craiovei dupa ce fundasul si-a cerut scuze

Elvir Koljic (25 ani) nu va mai juca pana la finalul anului dupa accidentarea dura din meciul cu Poli Iasi.

Dupa un duel la minge cu Ovidiu Mihalache, Koljic s-a accidentat grav si a avut nevoie de interventie chirurgicala. Atacantul Craiovei, care avea un start excelent de sezon nu va mai juca cel putin pana la finalul anului in curs.

Ovidiu Mihalache a vorbit despre intrarea dura la Koljic si a dezvaluit ca a luat legatura cu atacantul oltenilor pentru a-si cere scuze.

"Am vorbit cu el prin mesaje. I-am scris, i-am transmis tot binele din lume, i-am prezentat scuze lui si familiei lui. I-am spus ca regret nespus cele intamplate, ca imi pare rau pentru acel moment nefericit din meci, ca nu am avut nicio intentie sa il lovesc, ca a fost un ghinion teribil. Daca as putea sa dau timpul inapoi...I-am urat recuperare cat mai rapida si sa ne revedem cat mai repede pe teren.

Elvir mi-a spus ca nu poarta pica, ca e fotbal si se intampla. Asta m-a bucurat mai mult sufleteste. M-am mai linistit putin, pentru ca e o perioada foarte grea si pentru el, dar si pentru mine, amandoi trecem prin momente dificile. E greu", a spus Mihalache pentru ProSport.