A functionat :)) Echipa care si-a angajat cele mai sexy doua specialiste in psihologie din tara a cucerit Cupa! Ele s-au bucurat in tribune: GALERIE FOTO

Lokomotiv Plovdiv a cucerit Cupa Bulgariei. Echipa din Play Out-ul campionatului bulgar s-a impus cu 1-0 in fata rivalei locale Botev Ploviv, care joaca in Play Off, fiind cu trei etape inaintea finalului de sezon pe locul 5.



Inaintea meciului, cei de la Lokomotiv Plovdiv au mers la psiholog. La doi psihologi de fapt! Lilia Stefanova si Kety Vandova sunt poate cele mai sexy specialiste in psihologie din Bulgaria!

"In sedintele noastre au aratat calitati foarte puternice, se lucreaza foarte usor cu ei si a fost o placere sa colaboram", a spus Kety Vandova in presa bulgara.

Cele doua au fost prezente si in tribunele stadionului la meciul de aseara si le-au purtat noroc jucatorilor de la Lokomotiv! Sau poate nu a fost noroc, ci pur si simplu acestia au fost prea puternici pe plan mental pentru ca rivalii de la Botev sa faca fata :)

The two psychologists, who had worked with the players of Lokomotiv Plovdiv, helping them to cope with the pressure ahead of the Bulgarian Cup final, didn't miss the crucial clash that Lokomotiv won 1-0 pic.twitter.com/XIDhKgU6Sb