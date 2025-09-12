Andrei Chindriș, fundașul central în vârstă de 26 de ani care impresiona în tricoul lui FC Botoșani, a pus capăt perioadei de incertitudine și a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Lokomotiv Plovdiv, ocupanta locului trei din campionatul Bulgariei.



Liber de contract de la 1 iulie 2025, după despărțirea de polonezii de la Lechia Gdansk, Andrei Chindriș a ajuns la un acord cu bulgarii de la Lokomotiv Plovdiv. Potrivit informațiilor Digisport, stoperul de 1,91 m a efectuat deja vizita medicală și urmează să fie prezentat oficial.



A costat 220.000 de euro



În martie 2021, pe când juca la FC Botoșani, Chindriș atingea cea mai înaltă cotă de piață din carieră, 1,2 milioane de euro. Evoluțiile sale l-au propulsat în străinătate, la Santa Clara, în Portugalia, care plătea pentru el 220.000 de euro în 2021.



A urmat o perioadă mai puțin fastă, cu experiențe la UTA Arad și Lechia Gdansk, iar cota sa a scăzut treptat, ajungând în prezent la 200.000 de euro. Acum, fostul internațional de tineret speră să își relanseze cariera în campionatul Bulgariei.

