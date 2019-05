Primele "contre" intre Iordanescu si Becali? Antrenorul a pus o conditie pe care patronul nici nu o ia in calcul: "Asta nu voi face! Nici nu are rost sa discutam!"

FCSB isi va schimba antrenorul dupa ultima etapa. Meciul cu CFR Cluj, unul de palmares, va fi ultimul pentru Mihai Teja pe banca FCSB.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Favorit sa ii ia locul este Edi Iordanescu. Patronul Gigi Becali a anuntat ca in proportie de 99% Iordanescu jr va fi noul antrenor al echipei. S-ar putea ca procentul oferit ieri de finantatorul FCSB sa mai scada dupa ce Edi Iordanescu ar fi pus o conditie importanta pentru a accepta postul.

Edi Iordanescu si-ar dori sa colaboreze din nou cu Ilie Dumitrescu. Potrivit Gazetei Sporturilor, Iordanescu jr ar vrea ca Ilie Dumitrescu sa fie noul director sportiv al echipei si sa-i ia astfel locul lui Mihai Stoica. Gigi Becali nici macar nu ia in calcul o asemenea varianta.

"Nu poate sa aduca el director sportiv. Eu stiu ca antrenorul vine antrenor. O sa ma intalnesc cu el, o sa-i fac pe plac, dar sa aduc pe cineva director sportiv, asta nu voi face. Echipa are pe cineva pe acest post, deci nu are rost sa mai discutam", a declarat Becali pentru sursa citata.

Edi Iordanescu a intrat in antrenorat alaturi de Ilie Dumitrescu. In urma cu 9 ani, pe cand fostul mare international era pe banca Stelei, Dumitrescu l-a luat secund pe Edi Iordanescu. Iordanescu jr avea si varianta de a merge alaturi de Gica Hagi la Galatasaray, insa i-a ales pe ros-albastri. Dupa plecarea lui Dumitrescu, Edi Iordanescu a fost "principal" pentru doua meciuri: 1-0 cu Gaz CFR Craiova in Cupa Romaniei si 0-1 cu Otelul in campionat.