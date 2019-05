"Gigi e dispus sa ii ofere lui Edi Iordanescu asta!" De ce nu a reusit Teja sa se impuna la FCSB: "Nu e in regula cand jucatorii isi dau coate!"

FCSB termina sezonul pe locul doi pentru al patrulea an consecutiv.

Gigi Becali este hotarat sa ii ofere viitorului antrenor mai multa libertate si putere de decizie. Mihai Stoica spune ca a discutat cu patronul FCSB despre inlocuitorul lui Teja, insa nu a mai propus niciun nume.

Stoica a lasat de inteles ca unul dintre motivele pentru care Teja nu a reusit la FCSB este pentru ca nu a putut sa se impuna in fata jucatorilor.



"Nu mai propun antrenori, pentru ca nu am fost foarte inspirat in ultima vreme. La momentul asta nici nu ai ce sa propui! Pur si simplu vreau sa imi vad de treaba mea. Indiferent cine va fi antrenor, voi incerca sa il ajut cu experienta pe care am acumulat-o eu. Sigur. Vorbesc oricum Gigi despre asta, discutam, doar nu vorbim despre politica sau de ce nu avem autostrazi. Trebuie un antrenor care sa aiba putere mai mare decat cei care au fost. Gigi e dispus sa ii ofere lui Edi Iordanescu asta. Un antrenor care sa fie respectat cand intra in vestiar. In vestiar, daca un antrenor se intoarce sa arate ceva la tabla iar jucatorii isi dau coate, nu e in regula", a declarat Mihai Stoica pentru DigiSport.