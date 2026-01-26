S-a pus inclusiv problema unei schimbări la nivelul băncii tehnice, după rezultatele slabe ale prahovenilor din ultima perioadă, dar se pare că șefii clubului vor merge în continuare pe mâna antrenorului Eugen Neagoe (58 de ani), scrie ProSport.



Eugen Neagoe rămâne la Petrolul



Experimentatul tehnician, ”instalat” în septembrie la Petrolul după plecarea lui Liviu Ciobotariu, are susținerea conducerii în îndeplinirea obiectivului, acela de a salva echipa de la retrogradare. Chiar dacă începutul lui Neagoe la Ploiești a fost promițător, a venit o serie de rezultate negative care au complicat situația clubului.



Ultima victoria a celor de la Petrolul a fost pe 1 decembrie, un 4-1 pe teren propriu cu ultima clasată Metaloglobus. De atunci au urmat șase meciuri fără victorie (cinci înfrângeri și un rezultat de egalitate).



În următoarea etapă, Petrolul va avea parte de un alt test dificil. Ploieștenii se vor deplasa pe stadionul ”Arcul de Triumf” din București pentru duelul cu Dinamo, una dintre echipele cu pretenții la titlu din Superliga României.



Eugen Neagoe: ”Petrolul o să iasă din situația asta”



De altfel, Eugen Neagoe a fost întrebat despre posibilitatea ca el să plece de la Petrolul după ultima înfrângere și s-a arătat încrezător că poate scoate clubul din această situație.



„(n.r. - Vă gândiţi să renunţaţi?) Nu are rost să discutăm acum. Urmează alt joc. Nu este asta foarte important. Petrolul o să iasă din situaţia asta”, s-a limitat să spună Eugen Neagoe, după meciul pierdut cu Farul Constanța.



Petrolul este pe locul 13 în Superligă, cu 20 de puncte, la un singur punct de următoarea clasată, Unirea Slobozia, după 23 de runde.

