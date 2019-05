Ajax este pentru a 34-a oara campioana Olandei! De Jong si De Ligt si-au luat ramas bun de la fani, Schone a marcat un gol FABULOS! VIDEO

Ajax este din nou campioana Olandei pentru a 34-a oara in istorie si prima data dupa 5 ani! Echipa lui Ten Hag a reusit sa treaca peste socul eliminarii din UEFA Champions League din urma cu o saptamana si a castigat in deplasarea de la De Graafschap cu 4-1 - Schone, Tagliafico si Tadic, de doua ori, au marcat goluri pentru Ajax.

Ajax era aproape sigura de titlu dupa infrangerea lui PSV din etapa precedenta - PSV avea de recuperat 3 puncte si 14 goluri in ultima etapa pentru a fi campioana. PSV a invins-o doar cu 3-1 pe Heracles, insa victoria lui Ajax a anulat victoria lui PSV. Cele doua vor participa in UEFA Champions League in sezonul viitor.

Infrangerea cu Tottenham din semifinalele UEFA Champions League este cu atat mai dureroasa pentru Ajax cu cat putea obtine o tripla istorica - Ajax a cucerit deja Cupa, fiind primul event dupa 17 ani!



OFFICIAL: Ajax have released their new away kit for the 2019-20 season and will wear it for the final game of 2018-19 this evening.

