OUT! Universitatea Craiova se desparte de un jucător zilele viitoare

Lyes Houri este tot mai aproape de despărțirea de club încă din această iarnă.



Potrivit Fanatik, conducerea clubului nu mai mizează pe francez, iar plecarea sa este dorită în actuala perioadă de mercato.



Fotbalistul ar fi pierdut sprijinul șefilor din Bănie, iar decizia ar fi fost influențată și de eliminarea din UEFA Conference League.



Universitatea Craiova se desparte de un jucător zilele viitoare



Totul ar fi pornit de la meciul cu AEK Atena, când Houri a comis eroarea decisivă în prelungiri, provocând penalty-ul care a dus la eliminarea Craiovei din cupele europene.



Lyes Houri a ajuns la Craiova în vara lui 2021, sub formă de împrumut de la Fehervar, fiind transferat definitiv doi ani mai târziu.

