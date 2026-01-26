OUT! Universitatea Craiova se desparte de un jucător zilele viitoare

OUT! Universitatea Craiova se desparte de un jucător zilele viitoare Superliga
Universitatea Craiova pregătește o mutare importantă la nivel de lot.

Lyes HouriUniversitatea Craiovafilipe coelho
Lyes Houri este tot mai aproape de despărțirea de club încă din această iarnă. 

Potrivit Fanatik, conducerea clubului nu mai mizează pe francez, iar plecarea sa este dorită în actuala perioadă de mercato. 

Fotbalistul ar fi pierdut sprijinul șefilor din Bănie, iar decizia ar fi fost influențată și de eliminarea din UEFA Conference League.

Universitatea Craiova se desparte de un jucător zilele viitoare

Totul ar fi pornit de la meciul cu AEK Atena, când Houri a comis eroarea decisivă în prelungiri, provocând penalty-ul care a dus la eliminarea Craiovei din cupele europene.

Lyes Houri a ajuns la Craiova în vara lui 2021, sub formă de împrumut de la Fehervar, fiind transferat definitiv doi ani mai târziu.

În tricoul alb-albastru, mijlocașul ofensiv a adunat 99 de meciuri, a marcat 8 goluri și a oferit 11 pase decisive.

În vârstă de 30 de ani, Houri a mai evoluat de-a lungul carierei la cluburi precum Roda JC, Bastia, Valenciennes, ASM Belfort, Lens B, Farul Constanța și Fehervar.

Potrivit Transfermarkt, cota de piață a francezului este de 600.000 de euro.

