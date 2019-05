MM Stoica nu va mai sta pe banca FCSB: "Efectiv, nu mai am nervi!" Motivul din spatele unei decizii surprinzatoare: a explicat relatia pe care o are cu Iordanescu jr

FCSB va incheia si acest sezon pe locul 2. E al patrulea an consecutiv cand FCSB termina campionatul pe aceasta pozitie, record pentru Liga 1.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Partida cu CFR Cluj din ultima etapa va fi una doar de palmares pentru ambele echipe tinand cont ca si ardelenii sunt campioni, iar stelistii nu mai pot fi depasiti. Meciul de pe Arena National va aduce insa o schimbare importanta la FCSB.

Mihai Stoica a anuntat pe contul sau de Facebook ca nu va mai sta pe banca alaturi de staff-ul tehnic incepand chiar cu meciul cu CFR. Desi multi s-au grabit sa speculeze ca decizia este strans legata de iminenta venire a lui Edi Iordanescu la echipa, MM Stoica sustine ca motivul este altul.

Stoica recunoaste ca a avut in trecut un conflict cu Edi Iordanescu, insa a depasit acel moment. Oficialul FCSB nu mai vrea sa fie injurat gratuit de fani.

"Chiar nu e asa. Hai sa va spun ceva. Am avut un diferend cu Edi acum multi ani. S-a incheiat in 2016, in februarie. De atunci ne-am mai intalnit intamplator, nu sunt niciun fel de probleme cu el. Efectiv, nu mai am nervi sa mai fiu injurat. Acum, la Sepsi, m-a injurat un om in varsta incontinuu. 'De ce ma injuri, omule, nu am zis un cuvant de Sepsi vreodata!'. Chiar nu mai suport sa imi fie injurata familia non-stop, non-stop", a declarat Mihai Stoica la DigiSport.