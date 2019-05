16:50

Astazi si maine are loc etapa intermediara in play-out-ul din Liga 1. Dinamo spera sa treaca pe primul loc cu 4 etape inainte de final, insa are un meci dificil cu Hermannstadt, echipa care a ajuns pe locul de baraj dupa victoria din etapa trecuta.Iata meciurile etapei:18.15 Dunarea Calarasi - Botosani21.00 Gaz Metan - Poli Iasi18.15 Hermannstadt - Dinamo21.00 Voluntari - Concordia