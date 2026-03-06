Clubul din Florida ar fi purtat discuții cu jucătorul și i-ar fi propus un contract considerat foarte avantajos, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Mutarea ar fi însemnat însă plecarea imediată din Spania, în condițiile în care fereastra de transferuri din MLS rămâne deschisă până la finalul lunii martie.

În cele din urmă, Griezmann a ales să continue la Atletico Madrid, echipă pentru care rămâne un jucător esențial, informează L'Equipe.

Transferul în MLS ar putea avea loc în vară

Chiar dacă a refuzat plecarea imediată, aventura în Statele Unite rămâne o posibilitate reală pentru această vară, scrie sursa citată.

Orlando City rămâne principala favorită pentru a-l transfera, însă și alte echipe au făcut pași concreți. Inter Miami, formația la care evoluează Lionel Messi și Luis Suarez, dar și CF Montreal îl au pe francez pe lista de transferuri. În cursă s-ar afla află și Los Angeles FC.

Până atunci, Griezmann își continuă aventura la Atletico Madrid, club alături de care s-a calificat în finala Cupei Regelui, dar și în optimile Ligii Campionilor, unde se va duela cu Tottenham, formația lui Radu Drăgușin, marți, 10 martie, nu mai devreme de ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.