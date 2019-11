RAZBOI inaintea derby-ului anului in Premier League! Klopp ii da replica lui Guradiola, dupa acuzatiile dure aduse de spaniol

Klopp ii raspunde lui Guardiola inaintea marelui derby

Se incing spiritele inaintea duelului din etapa a 12-a din Premier League dintre Liverpool si Manchester City, partida ce se va disputa pe Anfield.

Pep Guardiola a facut acuzatii dure la adresa cormoranilor, dupa victoria de acasa, 2-1, cu Southampton, spunand ca acestia simuleaza ca sa castige meciuri. Facand referire la jucatorii rivalei de la Liverpool, acesta a declarat: "Uneori e vorba de simulari, alteori de capacitatea de a marca goluri incredibile in ultimele minute".

Raspunsul lui Jurgen Klopp nu s-a lasat asteptat. Tehnicianul german i-a raspuns lui Guardiola: "Jucatorii mei nu simuleaza, Mane nu simuleaza. A fost o situatie in meciul cu Aston Villa cand Sadio a avut contact cu un adversar, a cazut, poate nu a fost penalty, dar contactul a existat. Nu e ca si cum a sarit peste un picior si a reclamat ca a fost lovit. Celelalte penalty-uri ale noastre au fost penalty-uri pe bune."

"Nu am chef sa vorbesc despre Manchester City azi", a completat Klopp, fiind vizibil deranjat de subiect.

Liverpool - Man. City are loc duminica, de la ora 18:30. Aflati pe prima pozitie in Anglia, cormoranii incearca sa continue seria de meciuri fara infrangere, in timp ce City spera sa reduca ecartul de 6 puncte fata de liderul din Premier League.