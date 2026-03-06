Antrenorul echipei Petrolul Ploiești, Eugen Neagoe, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că vrea un rezultat bun și un joc bun, deopotrivă, din partea jucătorilor săi în meciul de sâmbătă, din deplasare, împotriva formației FC Botoșani.

''Îmi doresc de la băieții mei mâine un joc bun, dar și rezultatul este foarte important. Ne dorim să ne întoarcem cu un rezultat bun de la Botoșani, ne interesează și jocul prestat de echipa noastră. Trebuie să arătăm ca o echipă solidă'', a spus Neagoe înaintea meciului de la Botoșani, potrivit Agerpres.

Eugen Neagoe: "Nu știu ce mari modificări poate să aducă"

''Suntem înaintea ultimului joc din campionatul regular și întâlnim o echipă bună, care a fost mai mult de jumătate din campionat în primele trei locuri, dar în ultima perioadă nu a mai avut aceleași rezultate din prima parte. La ei s-a schimbat și antrenorul, a plecat Leo Grozavu. Acum știți și dumneavoastră cum este cu noul antrenor, pe care nu îl știu foarte bine, însă echipa lor o cunoaștem foarte bine. Nu știu ce mari modificări poate să aducă pentru jocul de mâine noul antrenor, jucătorii sunt cam aceiași, nu pot să intervină foarte mari schimbări'', a explicat tehnicianul.

''Botoșani are în componență jucători valoroși. Nu întâmplător ei au fost în primele locuri o perioadă destul de lungă, dar indiferent de cum vor arăta ei, indiferent de cine va intra în teren, noi trebuie să fim focusați la ceea ce ne dorim noi. Cred că suntem pregătiți din toate punctele de vedere, mental și fizic'', a mai spus antrenorul Petrolului.

Eugen Neagoe a menționat că îi lipsesc doi jucători importanți, fundașii Ricardinho și Roche, care au câte patru cartonașe galbene.

''Dar, așa cum am depășit și alte jocuri când au lipsit anumiți jucători, așa putem trece și mâine peste acest joc, chiar dacă este vorba despre un meci împotriva unei echipe bune. (...) Avem soluții, avem jucători capabili, cu anumite calități, care pot să-i înlocuiască pe cei doi fără doar și poate'', a subliniat Neagoe.

Întrebat de jurnaliști dacă în prezent este un moment prielnic ca Petrolul câștige, Neagoe a explicat: ''FC Botoșani nu trece printr-un moment bun, dar acești jucători au fost și în prima parte a campionatului când au avut rezultate bune. Nu știu dacă acum cu noul antrenor, care a fost secundul lui Leo Grozavu, va fi într-adevăr un declic. De multe ori după schimbarea unui antrenor echipa are o reacție bună. Asta nu înseamnă că mâine așa vor sta lucrurile. Este posibil să se întâmple, dar este posibil să nu se întâmple, iar acest lucru depinde și de evoluția noastră în jocul de mâine. Dacă vom avea o evoluție bună așa cum ne dorim atunci va fi destul de greu ca ei să aibă o reacție foarte bună ''.

Eugen Neagoe, despre Abat Aimbetov

''Acum avem 15 puncte, dar dacă reușim să câștigăm la Botoșani o să intrăm în play-out cu 16 puncte, ceea ar fi foarte bine pentru noi'', a mai spus Neagoe.

Antrenorul Petrolului s-a referit și la Abat Aimbetov, achiziționat recent de clubul ploieștean: ''Atacantul kazah a acumulat, dar încă nu este sută la sută fizic''.

''Singurul care nu a intrat în lot este Kilian Ludewig, care va juca la echipa a doua, pentru că vrem să aibă minute. El vine după o accidentare și vrem să fim atenți să nu forțăm lucrurile și să nu îl pierdem pe o perioadă destul de lungă'', a comentat antrenorul ploieștenilor situația mijlocașului dreapta german.

Tehnicianul a vorbit și despre lipsa de eficacitate a echipei sale: ''Îmi doresc ca toți jucătorii să aibă realizări, mă bucur dacă marchează fundașii, dar și atacanții și extremele. Dacă se întâmpla măcar la jumătate din ocaziile pe care le-am avut, aveam mai multe puncte. Am tot schimbat în ofensivă. Facem calcule să găsim cele mai bune variante''.

Neagoe a comentat și faptul că echipa campioană, FCSB, ca juca în premieră în play-out: ''FCSB este o echipă valoroasă cu jucători de calitate. Faptul că este în play-out reprezintă doar vina lor. Noi vom încerca la fiecare joc să câștigăm puncte, fie că este vorba despre FCSB sau despre alte echipe. Ea este una dintre adversarele noastre''.

Eugen Neagoe a abordat și situația echipei naționale: ''Dacă Gică Hagi va prelua echipa națională eu îi doresc mult succes. Cu siguranță selecționerul trebuie întotdeauna susținut și ajutat, iar noi trebuie să avem încredere în permanență în selecționer''.

FC Petrolul Ploiești va juca în deplasare cu FC Botoșani, în etapa a 30-a a Superligii, sâmbătă, de la ora 17:00, pe stadionul Municipal din localitate.