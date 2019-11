Premiera ISTORICA! Liverpool va fi la doua meciuri in acelasi timp! Situatie UNICA: ce se intampla cu echipa

Liverpool va fi in doua locuri in acelasi timp!

La propriu! Clubul a anuntat ca lotul se va imparti in doua la mijlocul lui decembrie, cand Liverpool are programate meciuri in doua competitii in acelasi timp! O echipa va merge la Campionatul Mondial al Cluburilor, in Qatar, iar cealalta va intalni Aston Villa in sferturile de finala ale Cupei Ligii.

"Nu e un scenariu ideal, e un rezultat care avantajeaza insa competitia, pe celelalte cluburi si pe noi, in cele din urma. Am vrea sa multumim Football League pentru eforturile pe care le-au facut. Date alternative au fost luate in calcul, insa niciuna nu putea fi aleasa fara sa compromita calendarul competitiei sau sa afecteze programul jucatorilor nostri", anunta Liverpool intr-un comunicat oficial.

Meciul cu Aston Villa din sferturile de finala ale Cupei Ligii se va juca marti, 17 decembrie, pe Anfield. Liverpool debuteaza la Mondialul Cluburilor pe 18 decembrie, direct in semifinalele competitiei. Este de asteptat ca vedetele clubului sa participe la turneul din Qatar alaturi de antrenorul Klopp, in timp ce in Cupa Ligii sa fie folosita o formula bazata exclusiv pe pusti.