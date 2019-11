Cifre DEZASTRUOASE pentru Ianis Hagi la Genk! Cate minute a jucat romanul in ultimele 5 partide oficiale: a fost uitat din nou pe banca in partida cu Liverpool

Din articol CLASAMENTUL GRUPEI E

Ianis a fost din nou uitat pe banca la Genk.

Ianis Hagi a fost lasat din nou pe banca de cei Genk in meciul de marti seara din grupele UCL, pierdut cu 1-2 in fata celor de la Liverpool.

Ianis nu a primit sansa sa joace nici macar un minut, iar aparitiile sale sunt tot mai rare in ultima perioada in tricoul lui Genk.

Cifrele sunt dezastruoase pentru fiul Regelui. Doar 31 de minute de joc a adunat Ianis Hagi in ultimele cinci partide oficiale ale lui Genk.

Mijlocasul roman a jucat 4 minute in Genk - Liverpool (1-4, 23 octombrie), 11 minute in Genk - Cercle Brugge (1-0, 26 octombrie) si 16 minute in Eupen - Genk (2-0, 2 noiembrie).

Ultimul meci in care a jucat mai mult a fost Standard Liege - Brugge, cand a stat pe teren 59 de minute.

Liverpool a invins Genk marti seara, cu 2-1, prin golurile lui Wijnaldum si Oxlade-Chamberlain. Pentru belgieni a inscris Samata.

CLASAMENTUL GRUPEI E

1. Liverpool - 9 puncte

2. Napoli - 8 puncte

3. Salzburg - 4 puncte

4. Genk - 1 punct