RECORD IMPRESIONANT stabilit de Liverpool! Campioana Europei, de neoprit in meciurile jucate acasa: CIFRE OFICIALE

Liverpool e liderul Grupei E in UEFA Champions League.

Campioana Europei, Liverpool, are un record fabulos in ceea ce priveste meciurile jucate pe Anfield.

Englezii sunt neinvinsi in ultimele 23 de meciuri jucate pe teren propriu in competitiile europene. Ultima infrangere dateaza din 2014, atunci cand Liverpool a pierdut cu 0-3 in fata celor de la Real Madrid in UEFA Champions League.

Ultima victorie a fost inregistrata marti seara in fata celor de la Genk, scor 2-1.

23 - In all European competition, Liverpool are unbeaten in 23 games at Anfield (W17 D6 L0) since losing 3-0 to Real Madrid in October 2014 in the UEFA Champions League. Atmospheric. pic.twitter.com/IUf2rXKITT — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2019

Liverpool e campioada en-titre din UCL, dupa ce s-a impus cu 2-0 sezonul trecut in finala cu Tottenham. Au inscris atunci Mohamed Salah (penalty, minutul 2) si Divock Origi (minutul 87).

In acest sezon, trupa lui Jurgen Klopp joaca in Grupa E, pe care o conduce in acest moment cu 9 puncte.

CLASAMENTUL GRUPEI E

1. Liverpool - 9 puncte

2. Napoli - 8 puncte

3. Salzburg - 4 puncte

4. Genk - 1 punct