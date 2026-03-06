OFICIAL Jesse Lingard și-a găsit echipă! Cu cine a semnat fostul puști minune de la Man United

Jesse Lingard și-a găsit echipă! Cu cine a semnat fostul puști minune de la Man United
Jesse Lingard (33 de ani) și-a găsit în sfârșit echipă, după mai multe luni în care a fost liber de contract. 

Jesse LingardCorinthiansManchester UnitedFC Seul
Mijlocașul ofensiv englez a semnat cu Corinthians, clubul brazilian care a oficializat transferul vineri.

Fotbalistul a ajuns deja la baza de pregătire a clubului și s-a antrenat câteva zile alături de noii colegi. 

Contractul lui Lingard este valabil până la finalul sezonului 2026, cu opțiune de prelungire automată până în 2027, dacă anumite obiective vor fi îndeplinite.

Jesse Lingard și-a găsit echipă

Corinthians a anunțat că englezul va purta tricoul cu numărul 77 și devine doar al doilea jucător născut în Regatul Unit care evoluează pentru club, după Colin Kazim-Richards.

Lingard este cunoscut mai ales pentru perioada petrecută la Manchester United, club la care a evoluat între 2011 și 2022. În tricoul „diavolilor roșii” a disputat 232 de meciuri și a marcat 35 de goluri.

După despărțirea de United, mijlocașul a mai evoluat la Nottingham Forest și FC Seul. În Coreea de Sud a adunat 67 de meciuri, 19 goluri și 10 pase decisive.

Lingard are 32 de selecții și șase goluri pentru naționala Angliei, alături de care a participat la Cupa Mondială din 2018.

Evaluat acum la două milioane de euro, englezul a avut o cotă de piață de 40 de milioane de euro în perioada de vârf a carierei, între 2018 și 2019.

