Mijlocașul ofensiv englez a semnat cu Corinthians, clubul brazilian care a oficializat transferul vineri.

Fotbalistul a ajuns deja la baza de pregătire a clubului și s-a antrenat câteva zile alături de noii colegi.

Contractul lui Lingard este valabil până la finalul sezonului 2026, cu opțiune de prelungire automată până în 2027, dacă anumite obiective vor fi îndeplinite.

Jesse Lingard și-a găsit echipă

Corinthians a anunțat că englezul va purta tricoul cu numărul 77 și devine doar al doilea jucător născut în Regatul Unit care evoluează pentru club, după Colin Kazim-Richards.

Lingard este cunoscut mai ales pentru perioada petrecută la Manchester United, club la care a evoluat între 2011 și 2022. În tricoul „diavolilor roșii” a disputat 232 de meciuri și a marcat 35 de goluri.