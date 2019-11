10 recorduri Premier League care vor fi depasite cu greu! Liverpool detine un record hilar  

Premier League este in opinia multora cel mai puternic campionat de fotbal din lume.

De curand am asistat la cea concludenta victorie pe teren strain in Premier League cand Leicester a castigat la Southampton cu 9-0. Iata care sunt celelalte recorduri:

- Liverpool este echipa care a adunat cele mai multe puncte, dar n-a cucerit titlul: 97 de puncte in sezonul trecut.

- Cea mai lunga perioada cu acelasi manager pe banca: Wenger a stat la Arsenal 21 de ani si 224 de zile.

- Cele mai putine victorii intr-un sezon: Derby County castiga un singur meci in sezonul 2007-2008.

- Cele mai putine puncte obtinute intr-un sezon: In acelasi sezon Derby acumula doar 11 puncte

- Cel mai rapid gol inscris: Shane Long a inscris in doar 7.69 de secunde contra lui Watford

- Campioana cu cele mai putine puncte: In sezonul 1996-1997 United castiga titlul cu doar 75 de puncte

- Cea mai mica diferenta dintre primele 2 locuri: In sezonul 2011-2012 City o batea pe United la golaveraj avand 8 goluri in plus.

- Cea mai lunga serie de invincibilitate: Arsenal detine recordul cu 49 de meciuri

- Cel mai rapid hattrick - Mane l-a reusit in doar 2 minute si 56 de secunde in 2015 contra lui Villa.

Fotbalul din Premier League este cu adevarat incredibil!