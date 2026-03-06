Echipa antrenată de Elias Charalambous a bifat o contraperformanță istorică în această primăvară, însă conducerea lucrează deja la lotul pentru stagiunea următoare. Florin Tănase, al cărui angajament actual expiră la 30.06.2026, este principala prioritate a patronului. Jucătorul a fost piesa de bază a ofensivei, reușind să marcheze 11 goluri în 27 de partide disputate în campionat.

Revenire spectaculoasă pentru un fundaș central

Pe lista fotbaliștilor care vor continua se află, potrivit GSP și Mihai Popescu, al cărui contract este de asemenea scadent la 30.06.2026. Fundașul a suferit o accidentare gravă la echipa națională, leziune a ligamentului încrucișat, care îl ține departe de gazon în momentul de față. Deși a ratat un număr masiv de meciuri din toamna anului 2025 și până în prezent, modul remarcabil în care s-a recuperat l-a determinat pe finanțator să-i asigure locul în echipă.

Al treilea nume vizat este veteranul Valentin Crețu. Ajuns la vârsta de 37 de ani, fundașul dreapta a adunat 28 de apariții în toate competițiile în actualul sezon. Patronul e hotărât să-i prelungească și lui înțelegerea, deși actualul său contract expiră la 31.12.2026.

Chiar dacă lupta la titlu a fost ratată, „roș-albaștrii” se concentrează pe o calificare în UEFA Conference League, în timp ce patronul nu renunță la visul revenirii în elita fotbalului european, Liga Campionilor.