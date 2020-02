VICTORIE URIASA a lui Tyson Fury in fata lui Deontay Wilder! Britanicul este noul CAMPION MONDIAL la categoria grea

Britanicul (31 ani) i-a fost superior americanului de 34 de ani.

Tyson Fury a cucerit in aceasta dimineata centura WBC la categoria grea dupa ce l-a invins pe Deontay Wilder cu o prestatie buna. Britanicul l-a pus l-a pamant pe Wilder de doua ori inainte ca cei din coltul americanului sa arunce prosopul si sa puna sfarsit recordului sau neinvins si dominatiei sale ca campion WBC.

Americanul a rezistat 7 runde in ring, insa a fost doborat de doua ori de Fury, care in runda a saptea a reusit sa se impuna. Cei doi s-au mai luptat o data, in 2018, cand meciul s-a incheiat la egalitate desi oamenii americanului sustineau ca merita victoria, iar partida a fost aranjata.

In acest moment, Marea Britanie are doi campioni mondiali la categoria grea, Anthony Joshua detine restul titlurilor majore din divizie.

Tyson Fury destroyed Wilder like a market thief ???????????????? #WilderFury2 pic.twitter.com/M1TTmanTRY — Miebacka (@miebacka) February 23, 2020