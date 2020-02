Tyson Fury a vrut sa se sinucida! Dezvaluiri cutremuratoare ale campionului mondial! De ce a fost la un pas sa-si puna capat zilelor

Boxerul a vorbit despre cea mai neagra perioada a vietii sale.

Tyson Fury s-a confruntat cu depresia si a dezvaluit ca a fost la cateva secunde de a-si pune capat zilelor. Dupa ce a devenit primul luptator care l-a invins pe marele Klitschko in 10 ani de zile, Fury a avut probleme mari cu drogurile si alcoolul, el fiind deposedat si de titlurile sale WBO si WBA.

Cu toate ca a trecut prin momente grele, Fury nu s-a ascuns niciodata sa-si imprtaseasca povestea. El spune ca atunci cand a fost depresiv, s-a urcat in Ferrari-ul lui si a vrut sa se arunce de pe un pod.

"Ma trezeam in fiecare dimineata cu gandul ca vreau sa mor. Nu voiam sa mai traiesc din cauza depresiei si acela a fost cel mai jos punct in care am ajuns. Te uiti la un om care a avut de toate, glorie, familie, rezultate si vezi ca nu e fericit. Te gandesti ca succesul iti aduce fericirea, dar nu este adevarat. I

Intr-o zi m-am trezit si am spus ca asta a fost, aceea e ziua in care imi voi pune capat zilelor. Inainte sa ajung pe pod, am auzit o voce care mi-a zis sa nu fac asta, pentru ca imi voi distruge familiile. Atunci am zis ca trebuie sa imi revin imediat", a spus marele boxer pentru ITV.

Sotia sa, Paris, a fost cea care l-a ajutat sa se vindece si sa treaca peste situatie.

Fury se va duela luna aceasta cu Deontay Wilder, intr-o lupta istorica pentru categoria grea.