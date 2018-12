Marturie SOCANTA a sotiei lui Tyson Fury! "S-a intamplat inaintea meciului de revenire in ring" A ascuns totul pana dupa victorie

Tyson Fury a revenit in ring in luna iunie a acestui an.

Sotia lui Tyson Fury a povestit cum a ascuns faptul ca a pierdut o sarcina pentru a-l proteja pe boxer inaintea meciului de revenire in ring!

Paris, in varsta de 28 de ani, a pierdut sarcina in dimineata dinaintea meciului lui Fury cu Sefer Seferi din iunie, castigata de Tyson.

Aceasta nu i-a spus sotului ei ce a patit.

"Eram insarcinata in opt saptamani. Apoi, in ziua luptei, am simtit ca am pierdut sarcina. Nu i-am spus lui Tyson inainte sa intre in ring. Apoi, imediat dupa victorie, i-am spus si a doua zi am mers la spital si medicii ne-au confirmat", a povestit Paris pentru The Sun.

Totusi, cuplul, care are deja patru copii, a trecut cu bine peste momentul dureros.

"Cinci saptamani mai tarziu am ramas din nou insarcinata si urmeaza sa dau nastere noului nostru baietel in luna martie. Suntem inca tristi pentru pierderea noastra, dar fericiti pentru viitorul bebelus!", a spus aceasta.