"Priviti-ma cum o sa il fac KO!" Cand va avea loc cel mai asteptat meci al anului! Tyson Fury si Deontay Wilder se vor duela din nou intr-un meci ce se anunta cu scantei

A fost anuntata data in care va avea loc lupta dintre Tyson Fury si Deontay Wilder.

Tyson Fury si Deontay Wilder au batut palma pentru a se duela in luna februarie a anului 2020. Lupta va aveca loc pe 22 februarie pe MGM Grand Arena din 22 februarie. In urma cu un an, cei doi au oferit o lupta incredibila, care s-a incheiat la egalitatea, iar la anul urmeaza sa se dueleze din nou.

Ambii luptatori sunt neinvinsi la profesionisti. Americuanul are un record de 42 de victorii, dintre care 41 prin KO, in schimb ce britanicul are 30 de victorii dintre care 20 prin KO si o remiza. Daca Tyson Fury va castiga ii va lua centura lui Deontay Wilder, centura WBC la cateogria grea.

"Privti-ma cum o sa-l fac KO pe Deontay Wilder", a scris Tyson Fury pe retelele de socializare.