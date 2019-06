Tyson Fury a facut spectacol in Las Vegas! "Nu poate fi atins!" Momentul in care fanii s-au ridicat in picioare! VIDEO FABULOS

Tyson Fury l-a invins pe Tom Schwarz in Las Vegas.

Pana la meciul cu Tyson Fury din Las Vegas, Tom Schwarz era neinvins, insa britanicul a avut nevoie de numai doua runde pentru a inchide partida. Britanicul l-a prins pe Schwarz in corzi, iar stafful neamtului a decis sa arunce prosopul.

Fury: "Am avut un adversar serios!"

Tyson Fury a recunoscut la finalul partidei ca a avut parte de un duel dificil, chiar daca meciul s-a incheiat dupa numai doua runde.

"Am avut un adversar serios in fata, care reuseste sa schimbe foarte repede. M-a prins de cateva ori, dar nu poti sa inoti fara sa te uzi. Am venit aici sa ma distrez si sa ma bucur de ceea ce fac. Nu o iau prea in serios. Cred ca am facut un show bun si fanii au primit ce au vrut", a spus Tyson Fury la finalul luptei.

Faza care a ridicat fanii in picioare

Fury a reusit sa faca spectacol atat in ring, cat si in afara lui. El si-a facut aparitia in ring intr-un sort cu steagul Statelor Unite si pe melodia lui James Brown, "Living in America".

Pe langa intrarea inedita, Tyson Fury a reusit sa evite spectaculos loviturile adversarului sau, iar sala s-a ridicata in picioare.