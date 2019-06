E timpul sa avem un nou campion mondial la box! Romanul care s-a antrenat cu Bute, Tyson Fury si Ricky Hatton vrea sa ajunga stapanul lumii in ring

Flavius Biea va boxa pentru centura intercontinentala! Biea vs. Jesus Gurrola, PRO X, vineri, pe 28 iunie.

Flavius Biea viseaza sa castige centura mondiala in ringul de box. Au trecut sapte ani de cand Lucian Bute a pierdut centura mondiala, iar din acel moment boxerii din Romania nu au mai reusiit sa castige vreun titlu mondial. Asta incearca sa faca Flavius Biea.

"Te apuci degeaba de box daca nu visezi sa ajungi campion mondial. Eu doar pentru asta ma antrenez, doar acolo tintesc." spune Biea.

Sportivul din Timisoara are 16 victorii la profesionisti si o singura infrangere. In trecut, Biea s-a pregatit alaturi de Lucian Bute in Canada si la sala lui Ricky Hatton, acolo unde Tyson Fury si-a facut revenirea in box. Biea a pregatit in Anglia si urmatoarea lupta, cu mexicanul Jesus Gurrola, meci pentru centura intercontinentala IBA. Gala de la Timisoara va fi in direct la PRO X, vineri, pe 28 iunie. Inainte sa plece in cantonament, Biea a facut un antrenament cu fotbalistii de la echipa fanilor din Timisoara.

"Urmatorul antrenament va avea loc la sala de box, sa-i vad acolo." glumeste Biea. Jucatorii Timisoare ii vor face galerie lui Biea la meciiul cu "Pantera" Gurrola.