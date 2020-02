Avea JUMATATE de kilogram la nastere, acum cantareste 125! Lumea plateste 10.000 de dolari sa il vada in RING! Cea mai mare infruntare a greilor: Tyson Fury vs Deontay Wilder

Cel mai mare eveniment al greilor din ultimii 20 de ani va avea loc in Las Vegas.

Lupta dintre Tyson Fury si Deontay Wilder va avea loc in dimineata zilei de 23 februarie. Cei doi au mai jucat impreuna pe 1 decembrie 2018, cand meciul dominat de Fury s-a terminat la egalitate. Wilder reusise sa il puna jos in runda 12, insa Fury s-a ridicat cand nimeni nu mai spera, iar arbitrii au dat egalitate, spre furia fanilor, care sustin ca luptatorul britanic a fost furat.

Cei doi s-au cantarit in aceasta dimineata, iar diferenta dintre cei doi este de aproape 20 de kilograme. Tyson Fury a avut 124 de kilograme, in timp ce Dontay Wilder cantareste 105. Fury a cantarit mai mult la un singur meci, din 2018, cand revenea in ring dupa o pauza de 3 ani cauzata de dopaj si o depresie puternica.

Inainte de pauza, Fury s-a luptat cu Wladimir Klitschko si Cristian Ciocan. In timpul pauzei, ajunsese sa cantareasca 185 de kilograme. Luptatorul britanic are o poveste impresionanta. S-a nascut la doar 6 luni, fara nicio sansa de supravietuire, cantarind doar 500 de grame. Parintii sai l-au numit Tyson simbolic, deoarece a fost luptator de mic.

Tyson Fury is HUGE! ???? The Gypsy King weighs in at 273lbs for #WilderFury2 ???? pic.twitter.com/orSVmzJFCS — Boxing on BT Sport ???? (@BTSportBoxing) February 21, 2020

Comisia Sportiva din Nevada le-a interzis celor doi sa stea fata in fata dupa cantar, deoarece la primul meci s-a lasat cu scandal. In contractul Comisiei, valoarea burselor se ridica la 5 milioane de dolari si sunt garantate. Se estimeaza incasari de 160 de milioane de dolari, iar jucatori ar urma sa incaseze cate 40 de milioane fiecare. Pretul biletelor la meci a ajuns la 10.000 de dolari. Banii se impart 50-50, insa daca invinsul cere revansa va lua 40% din suma.

Deontay Wilder vs Tyson Fury 2: Fight Odds, Date, Live Stream and TV Schedule

