Florin Ioniță, tânărul boxer român de 2,03 m, se pregătește pentru performanțe mari, sub îndrumarea lui Dorel Simion, la sala lui Leonard Doroftei.



Sportivul vrea să aducă o medalie olimpică României și are deja un palmares impresionant în competițiile de juniori și tineret.

„Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei!



Boxerul concurează la categoria supergrea (+90 kg) și are în palmares titluri importante: Campion European Youth 2023, Campion European U23 2024 și medalii la Campionatul Mondial și European de Tineret.



„Va fi Muhammad Ali de România”, a declarat Doroftei pentru PRO TV. „Mă simt pregătit să fac performanță, fiindcă am lângă mine doi campioni mondiali cu renume”, a spus și Florin Ioniță.

