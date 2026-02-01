VIDEO EXCLUSIV „Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei! Visează la medalia olimpică

„Muhammad Ali de România" se antrenează cu Doroftei! Visează la medalia olimpică Box
Leonard Doroftei a rămas uimit de fizicul puștiului.

Muhammad Aliflorin ionitadorel simionLeonard Doroftei
Florin Ioniță, tânărul boxer român de 2,03 m, se pregătește pentru performanțe mari, sub îndrumarea lui Dorel Simion, la sala lui Leonard Doroftei. 

Sportivul vrea să aducă o medalie olimpică României și are deja un palmares impresionant în competițiile de juniori și tineret.

„Muhammad Ali de România” se antrenează cu Doroftei!

Boxerul concurează la categoria supergrea (+90 kg) și are în palmares titluri importante: Campion European Youth 2023, Campion European U23 2024 și medalii la Campionatul Mondial și European de Tineret.

„Va fi Muhammad Ali de România”, a declarat Doroftei pentru PRO TV. „Mă simt pregătit să fac performanță, fiindcă am lângă mine doi campioni mondiali cu renume”, a spus și Florin Ioniță.

Tânărul pugilist se poate lăuda și cu victorii în turnee precum Dracula Open Youth & Junior Tournament sau Cupa Națională U23 a României.

Potrivit datelor publice, de la debutul său din 2020, Ioniță a adunat 17 victorii, 4 înfrângeri și 1 KO.

