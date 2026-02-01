A ratat Olipiada de la Tokyo din cauza consumului de marijuana

Atleta americană a fost arestată de polițiștii din California și a fost închisă în Orange County Jail, după ce a fost prinsă conducând cu 160 km/h în localitate și depășind periculos alți participanți la trafic. A fost eliberată din arest, după ce a plătit o cauțiune de 500 de dolari, și așteaptă să îi fie anunțată pedeapsa.



Nu e prima dată când Sha’Carri Richardson are probleme cu legea. Ea mai fusese arestată pe Seattle-Tacoma International Airport, în iulie 2025, după ce l-a agresat pe partenerul său, Christian Coleman, un alt sprinter american. A fost eliberată, după ce Coleman a refuzat să depună plângere și a promis că va participa la cursuri de managementul furiei (anger management).



În 2020, după ce reușise calificarea la Olimpiada de la Tokyo, a picat controlul anti-doping din cauza consumului de marijuana. A primit doar o suspendare de o lună din partea United States Anti-Doping Agency (USADA), dar nu a fost inclusă în lotul deplasat de Team USA în Japonia. A urmat cursuri de consiliere și a motivat consumul de droguri prin pierderea mamei sale biologice și pe presiunea acumulată ca sportivă profesionistă.



Richardson este campioană olimpică la Paris cu ștafeta SUA

Sha'Carri LaNay Richardson (25 de ani) este născută în Dallas (Texas) și a fost crescută de mătușa și bunica sa. S-a format la Carter High School Dallas și Louisiana State University Lady Tigers. A renunțat la facultate după primul an, pentru a deveni profesionistă, sub comanda antrenorului Dennis Mitchell și fiind sponsorizată de Nike.



În palmares are medalii la USA Outdoor Track and Field Championships (aur, 100m, 2023 și 2024), Pan American U20 Championships (aur, 4x100m, 2017), Jocurile Olimpice (aur, 4x100m, 2024 / argint, 100m, 2024) și Campionate Mondiale (aur, 100m, 2023 / aur, 4x100m, 2023 / aur, 4x100m, 2025). De asemenea, a câștigat etape din circuitul Diamond League la Doha (2023), Chorzow (2023), Zurich (2023, 2024) și Eugene (2024).



Este cunoscută pentru unghiile sale lungi și părul în culori stridente, fiind inspirată la acest capitol de Florence Griffith Joyner, o mare sprinteră americană, suspectă de doping cu steroizi și retrasă din sport cu doar un an înainte de introducerea controalelor anti-doping aleatorii. De asemenea, Richardson a creat controverse în mediul online, în 2021, când s-a alăturat comunității LGBTQ și s-a declarat public bisexuală, deși nu avusese o relație cu o femeie.



Foto - Getty Images

