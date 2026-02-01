Rapid i-a adus pe Olimpiu Moruțan, Daniel Paraschiv, Robert Sălceanu, Talisson, Dejan Iliev și Jesus Fernandez în perioada de mercato. Iar pe Ianis Maghiar giuleștenii l-au promovat la prima echipă.



Cristi Săpunaru a dat verdictul despre transferul lui Moruțan la Rapid



Moruțan a bifat deja două apariții pentru trupa din Grant. A fost introdus pe teren în actul secund al confruntării cu UTA din etapa #23 (2-1) și a fost integralist în eșecul de sâmbătă seară cu ”U” Cluj din etapa #24 (0-2).



Cristi Săpunaru, fostul căpitan din Giulești, a explicat că atât Moruțan, cât și Daniel Paraschiv vor avea de minute multe ca să-și recapete forma și să devină achiziții bune la Rapid.



”Eu am spus-o încă dinainte să vină Paraschiv: o să aibă nevoie de meciuri. Și Moruțan la fel, este un jucător bun, un transfer important, dar trebuie să se integreze într-un sistem.



Și ceilalți jucători trebuie să înțeleagă ce face el. E nevoie de timp, însă problema este că nu mai este timp. Mai sunt șase etape, apoi începe play-off-ul”, a spus Cristi Săpunaru la Digi Sport.



Rapid ocupă locul 3 în clasament cu 45 de puncte. 13 victorii, șase rezultate de egalitate și cinci înfrângeri a consemnat până acum clubul patronat de Dan Șucu.

Declarații Alex Dobre după 0-2 cu ”U” Cluj

