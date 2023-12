Cristian Filip (24 de ani) și-a început cariera la Baia Mare și apoi a făcut saltul către CS Dinamo. CS Rapid a reușit să-l transfere în Giulești, datorită prieteniei cu antrenorul Ronaldo Pavel, care în trecut i-a fost adversar în ring. Pugilistul are în palmares cinci titluri naționale la seniori la cateroria +92kg și un bronz la Campionatelor Europene de tineret și i se prezice un viitor bun la profesioniști, acolo unde vrea să facă pasul în curând.

"Sunt obișnuit să fiu campion, e a cincea oră când câștig campionatul la seniori"

"Sunt obișnuit să fiu campion, e a cincea oră când câștig campionatul la seniori, a 13-a oară în total. Dar, sincer să fiu, cu echipa asta nouă de la Rapid a fost ceva mai special. Am concurență, sunt câțiva boxeri buni în România. Am avut o competiție destul de tare, față de alți ani. Dar am avut și timp să ne pregătim, pentru că a fost campionatul amânat de două ori, și atunci am avut undeva la patru luni de pregătire.

M-am apucat de box la 10 ani. Am făcut înainte puțin baschet, dar mi-am dat seama că nu-mi plac sporturile de echipă, nu sunt făcut pentru ele. Încă îmi place baschetul, dar nu aș putea să-l practic. După baschet am încercat niște karate. Mi-au plăcut, dar mă cam plictiseam. Și, când am ajuns la box, m-am îndrăgostit. La box mi-au plăcut emoțiile pe care le simți când intri în ring, stare pe care ți-o dă lupta. Și la box mă plictisisem în primele luni, până să fac prima oară sparring, dar e o adrenalină pe care o simți când ai un adversar în fața ta.

La Rapid am ajuns prin Ronny, îl cunosc bine, pentru că a fost un adversar al meu. Antrenorul meu de acum este fostul adversar, am boxat în două finale împotriva lui. Mă simt foarte bine la Rapid, e familia mea acum, merg la meciuri, la orice sport.

"Prince Hamed Nassem e idolul meu în box"

Obiectivele mele în carieră? Vreau să mă focusez acum pe boxul profesionist mai mult și poate o carieră de antrenor, după cea de sportiv. Prince Hamed Nassem e idolul meu în box. Nu neapărat pentru stil, dar și pentru atitudine, pentru modul în care abordează meciurile.

Ca hobby în afara boxului, îmi place natura, hikking-ul, călătoritul. Fac drumeții pentru că mă relaxează. Cu urși nu am avut nicio întâlnire, cu un porc mistreț m-am întâlnit. La mine nu sunt probleme cu categoria, o dificultate pentru alți colegi. Acum eu mă chinui să urc în greutate, mănânc foarte mult, am cinci mese principale și două gustări, bag carne și carbohidrați", a declarat boxerul pentru Sport.ro.

"Eu zic că seamănă cu Muhammad Ali, fără exagerare"

Antrenorul Ronaldo Pavel spune că sportivul său este dezinvolt în ring, la fel ca legendarul Muhammad Ali, și că ar vrea să-l vadă boxând pentru centurile mondiale la profesioniști cu ucraineanul Oleksandr Usyk. "Eu cu Filip mă cunosc de mai bine de 10 ani, noi am fost și adversari în trecut, am disputat două finale și de atunci am rămas prieteni. Filip a câștigat la Campionatul Național, eu am câștigat Cupa României. El a participat la Campionatul European și m-a lăsat pe mine titular, ca să câștig și eu Cupa României, să nu mă supăr (zâmbește).

Eu îl știam bine și de aceea l-am vrut la Rapid, e un exemplu de profesionalism și pentru ceilalți colegi mai tineri, e mai simplu să lucrez cu ei când el se pregătește mereu 100%. Are o mentalitate foarte bună, e un beneficiu pentru noi că îl avem în sala de antrenament.

Mi-aș dori din toată inima să văd o luptă între Filip și Usyk, pe Arena Națională. În afară de Filip, Usyk este greul meu preferat de la profesioniști. Mi-aș dori ca într-o zi Filip să unifice centurile după un meci cu ucraineanul. Eu cred că finalul carierei lui va fi cu o centură la profesioniști, o centură mondială la supergrea. Îmi doresc pentru el și pentru boxul românesc să facă pasul către părofesioniști, deoarece are toate calitățile să reușească acolo.

Ca și calități, eu zic că seamănă cu Muhammad Ali, fără exagerare. Boxează pe picioare, este înalt, boxează mult defensiv. Își lasă adversarii în gol, este greu de prins cu lovituri, este greu să-l nimerească cineva în barbă, are o dinamică excelentă, o viteză de reacție bună. Te stopează și te epuizează, ba cu pumnul, ba cu eschiva.

El a fost fost boxer la Dinamo, dar nu a fost ultras la Dinamo sau să fie om din galerie. Ca să-i arăt spiritul Rapidului și ce înseamnă iubirea față de Rapid l-am luat la meciurile Rapidului ca să se convingă, în primă fază. A fost prima dată la meciurile de handbal, acolo a simțit emoția fanilor pentru culorile Rapidului. Nu cred că a fost copleșit de frumusețea handbalistelor, ci mai ales de galerie , de pasiunea fanilor", a spus antrenorul rapidist.

