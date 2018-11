Gest caritabil. Tyson Fury va dona bursa din meciul cu Deontay Wilder pentru oamenii fara adapost

"Gypsy King" se lupta pe 1 decembrie pentru titlu de campion mondial W.B.C.

Tyson Fury surprinde din nou, dupa ce l-a invins pe Wladimir Klitschko in 2015, relansand divizia greilor, boxerul britanic lupta din nou pentru titlu de campion mondial, dupa ce si-a relansat cariera in acest an.

Bursa lui Fury pentru meciul de sambata e de 8 milioane de lire sterline, boxerul si-a luat angajamentul sa construiasca cu acesti bani case pentru oamenii nevoiasi.





'"N-am altceva mai bun de facut cu banii, nu sunt interesat sa devin milionar. Sunt boxer, nu om de afaceri si probabil ca voi sfarsi la fel ca toti ceilalti boxeri, lefter. Nu poti lua banii cu tine cand mori, asa ca as putea foarte bine sa fac ceva bun cu ei, ajutand niste oameni care nu se pot ajuta singuri", a declarat Tyson Fury inaintea meciului de duminica dimineata.

Tyson Fury a socat intreaga lume in 2015 dupa victoria impotriva lui Wladimir Klitschko, fiind declarat sportivul anului din Marea Britanie. Problemele pentru el au inceput din momentul in care a devenit campion mondial al greiloir, fapt ce a contribuit la distrugerea lui mintala, fiind discriminat din cauza etniei lui si acuzat de comportament xenofob.

Revansa cu Wladimir Klitschko nu a mai avut loc niciodata, Fury invocand accidentari si chiar internarea la dezalcolizare, motiv ce a condus pe 3 octombrie 2016 l-a descalificarea lui Fury si declararea vacanta a titlurilor de campion mondial W.B.A, W.B.O, I.B.O, I.B.F.

Pauza de 31 luni de la meciurile oficiale l-a facut pe englez sa ajunga la greutatea de 170 kg, fapt datorat stilului de viata dezorganizat, depresiv si fara sens.

Revenirea lui Fury in ring se datoareaza si viitorului sau adversar, Deontay Wilder, care a declarat acum un an ca Fury e distrus si niciodata nu va reveni in ringul de box profesionist. Tyson a revenit in acest an cu doua meciuri accesibile si la finele lunii august a batut palma pentru meciul de titlu mondial W.B.C.

Un eventual succes in fata lui Wilder ii poate aduce un meci cu Anthony Joshua, pentru a recuceri centurile obtinute de el in noiembrie 2015 in fata lui Wladimir Klitschko.

Tyson Fury are un record de 27-0, 19 victorii prin K.O.

Autor: Ion-Dumitru Panainte.