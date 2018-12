Wilder l-a trimis de doua ori la podea pe Fury, dar arbitrii au dat meci egal! "Amandoi ne-am lasat inimile aici, in ring!"

Super meciul dintre Deontay Wilder si Tyson Fury s-a incheiat la egalitate.

Fury a fost trimis la podea, insa arbitrii au vazut meci egal. Britanicul a ratat sansa de a castiga centura WBC dupa meciul de la Los Angeles.

Wilder si-a pastrat titlul mondial, insa nu a inteles decizia arbitrilor: "Cred ca am castigat meciul, l-am trimis si la podea. Amandoi am dat totul, ne-am lasat inimile aici in ring. A fost totusi o lupta grozava”.

"Chiar daca am fost trantit de doua ori, cred ca am fost mai bun. Lumea stie ca eu am castigat. 10 saptamani am fost departe de familie, acum timpul meu le va fi dedicat lor”, a fost reactia lui Fury la finalul meciului.

Fury a anuntat si meciul revansa imediat dupa final: ”100% ne vom bate din nou. Eu si Deontay suntem doi dintre cei mai buni din lume. Eu am avut curajul asta, altii nu il au. Am fost in Germania sa ma bat cu Klitschko, am venit in America sa ma bat cu Deontay Wilder. Gypsy King s-a intors! Joshua, lasule, unde esti? Unde esti AJ?”.