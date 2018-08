Tyson Fury a confirmat! Se bate cu campionul greilor in decembrie

Cei doi vor lupta pentru titlul mondial WBC.

Tyson Fury, omul care a spart monopolul fratilor Klitschko in urma cu 3 ani, dupa ce l-a invins pe Wladimir, va lupta iar pentru titlul mondial. Fury a luat toate centurile dupa meciul cu Klitschko, insa a fost deposedat de ele dupa ce a avut probleme cu drogurile, fiind absent din 2015 pana in 2018 din ring.

Britanicul a revenit in ring anul acesta, cu o victorie lejera, prin TKO, in fata lui Sefer Seferi, si mai are un meci programat in august, in fata lui Francesco Pianeta, un italian ce a fost invins in 2013 de Wladimir Klitschko pentru titlurile mondiale.

Fury va da piept cu campionul greilor in versiunea WBC, Deontay Wilder, dupa ce Anthony Joshua, rivalul sau britanic, a refuzat un meci si va boxa cu Povetkin in aceasta toamna.

Atat Fury cat si Wilder au confirmat ca meciul dintre ei va avea loc in decembrie, in Las Vegas, acasa la Wilder. Fury nu va fi deranjat de acest lucru, mai ales ca a reusit sa il bata pe Wladimir tot la el acasa, in Germania.