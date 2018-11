Transfomarea SOC a lui Tyson Fury! S-a ingrasat si a vrut sa se sinucida, acum si-a revenit COMPLET! FOTO

Tyson Fury e gata sa revina in ring!

Omul care l-a invins pe marele Klitschko a trecut prin momente dificile dupa victoria carierei. Recent, Fury a dezvaluit ca a intrat in depresie si a vrut sa se sinucida, in urma abuzului de alcool si droguri. Acum, Fury si-a revenit si e gata sa intre din nou in ring. Pe 1 decembrie, se bate cu Deontay Wilder pentru titlul WBC, la Los Angeles.

"Depresie e o boala, e ca un cancer. Este o problema reala si vreau sa ajut! Bolile psihice reprezinta probleme mari in lume la ora actuala. E un ucigas discret. E o batalie contstanta cu tine insuti. Daca eu am reusit sa trec peste ea si sa ajung sa duc o viata fericita, cred ca oricine poate", a spus Fury recent.