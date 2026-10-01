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Foştii campioni mondiali la categoria grea Tyson Fury şi Anthony Joshua s-au întâlnit în sfârşit faţă în faţă după o lungă aşteptare, miercuri, la conferinţa de presă, pentru a prefaţa meciul lor de box din decembrie, care va avea loc după ani de incertitudini, scrie Agerpres.

Tyson Fury vs Anthony Joshua | FOTO de la conferința de presă Fotografii: Getty



Fury vs Joshua e programat pe 11 decembrie Cei doi pugilişti, ambii veterani, în vârstă de 38 de ani, respectiv 36 de ani, urmează să lupte la Principality Stadium din Cardiff, la data de 11 decembrie, iar biletele vor fi puse în vânzare din data de 9 octombrie. La conferinţa de presă desfăşurată la Londra, unde un singur reporter a încercat să pună o întrebare, dar Joshua a spus ''fără jurnalişti'', cei doi pugilişti consacraţi şi-au arătat respect reciproc şi au vorbit despre meci, fără să-şi piardă calmul. Fury: "Am părăsit clădirea cu Rolexul pe mână" Cu o mulţime de oameni prezenţi la conferinţa de presă, Joshua a cerut un moment de reculegere pentru doi prieteni ai săi apropiaţi care au murit într-un accident de maşină în Nigeria la sfârşitul anului trecut, iar freamătul mulţimii s-a oprit în sala Olympia complet pentru a respecta rugămintea boxerului. Fury a fost întrebat despre un moment din urmă cu câţiva ani privind laudele exprimate de Joshua după un sparring când oponentul său se afla încă la amatori, iar el i-a oferit un ceas Rolex dacă poate să-l trimită la podea. ''Ghiciţi ce? Am părăsit clădirea cu Rolexul pe mână'', a spus Fury zâmbind. La cele povestite, Joshua a adăugat că Fury a părăsit clădirea cu un ochi negru.

Cei doi s-au respectat în declaraţii, dar Fury a adoptat stilul propriu puţin bombastic spunând despre Joshua: ''Acest bărbat este dublu campion mondial la categoria grea, este medaliat cu aur la Jocurile Olimpice şi a fost un model pentru boxul britanic ani la rând''. ''De cele mai multe ori îmi apăr rivalii în faţa fanilor şi le spun acestora că dacă ei pot obţine 10% din ceea ce a reuşit acest om atunci sunteţi buni. Pe lângă acest aspect, suntem aici să luptăm şi vom lupta, aştept cu nerăbdare această provocare. Sunt zece ani de când aşteptăm această luptă'', a mai adăugat Fury. Mai în vârstă, Fury, s-a descris ca fiind ''chel, gras, bărbos, urât, lent şi plictisitor'', la care Joshua a replicat glumind: ''este adevărat''. ''Indiferent de ceea ce spun oamenii, în cele din urmă îmi fac treaba'', a spus Fury. ''Acest bărbat este construit ca Adonis, iar eu sunt asemenea unei budinci. El este făcut din marmură, dar de fiecare dată când este lovit în bărbie el cade. Când îl lovesc în bărbie se prăbuşeşte ca o tonă de cărămizi'', a mai adăugat acesta. Ambii bărbaţi au vorbit despre semnificaţia desfăşurării luptei în Marea Britanie mai degrabă decât în Statele Unite sau în Arabia Saudită şi pe care reţeaua de servicii de streaming Netflix o va difuza. Fury a spus despre luptă descriind-o drept ''cea mai mare a acestor vremuri şi a generaţiei noastre''. ''Este un eveniment incredibil pentru că fierbe la foc mocnit de aproape un deceniu şi jumătate. Am avut suişuri şi coborâşuri, iar în sfârşit suntem aproape de finalul acestei aşteptări şi ne vom lupta unul cu altul'', a adăugat Fury. La finalul conferinţei de presă, cei doi pugilişti au stat faţă în faţă zâmbind, Joshua pretinzând că îl gâdilă pe Fury care a lăsat să se înţeleagă mai devreme că de îndată ce lupta se va încheia cei doi vor merge la o bere împreună

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