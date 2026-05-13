Boxerul din Michigan l-a învins pe irlandezul McGregor prin technical knockout în runda a 10-a a luptei. De atunci, Floyd Mayweather, care și-a asigurat a 50-a victorie din carieră, a luptat doar în gale exhibition.
Acum, Floyd Mayweather se antrenează pentru următorul meci demonstrativ, cu fostul campion de kickboxing din Grecia, Mike Zambidis, de la finalul lui iunie. Lupta va avea loc în Atena, Grecia, la ”Telekom Center”.
Floyd Mayweather se antrenează ca un nebun și la 49 de ani! Cum arată boxerul neînvins din Michigan
Până la Zambidis, ”Money” Mayweather a mai luptat în opt gale demonstrative. Primul a fost cu Tenshin Nasukawa, iar ultimul, cu John Gotti, în revanșa de acum doi ani, după ce primul meci din iunie 2023 a fost oprit din cauza unor clinciuri din timpul luptei, care au degenerat într-o altercație după confruntare.
- Floyd Mayweather vs. Tenshin Nasukawa (31 decembrie 2018, TKO)
- Floyd Mayweather vs. Logan Paul (6 iunie 2021, Egal)
- Floyd Mayweather vs. Don Moore (21 mai 2022, KO)
- Floyd Mayweather vs. Mikuru Asakura (25 septembrie 2022, KO)
- Floyd Mayweather vs. Deji Olatunji (13 noiembrie 2022, TKO)
- Floyd Mayweather vs. Aaron Chalmers (25 februarie 2023, Egal)
- Floyd Mayweather vs. John Gotti III (11 iunie 2023, Meci oprit în Runda 6 din cauza unor clinciuri)
- Floyd Mayweather vs. John Gotti III 2 (24 august 2024, Fără decizie)
Înainte să se retragă și să intre în ”lumea” galelor demonstrative, Floyd Mayweather s-a luptat cu boxeri precum Andre Berto, Manny Pacquiao, Marcos Maidana sau Canelo Alvarez. Mai jos, ultimele 10 meciuri ale americanului la profesioniști.
- Floyd Mayweather vs. Shane Mosley (1 mai 2010, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Victor Ortiz (17 septembrie 2011, KO)
- Floyd Mayweather vs. Miguel Cotto (5 mai 2012, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Robert Guerrero (4 mai 2013, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Canelo Álvarez (14 septembrie 2013, Decizie majoritară)
- Floyd Mayweather vs. Marcos Maidana (3 mai 2014, Decizie majoritară)
- Floyd Mayweather vs. Marcos Maidana 2 (13 septembrie 2014, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao (2 mai 2015, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Andre Berto (12 septembrie 2015, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Conor McGregor (26 august 2017, TKO)