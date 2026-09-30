Prima reprezentativă a debutat în urna valorică ”B” din Nations League cu un eșec la Solna, 1-2 vs. Suedia. Iar în a doua rundă, tricolorii au fost înfrânți acasă, la București, de Bosnia, scor 2-4.

Dorinel Munteanu, discurs-manifest după eșecurile lui Hagi la națională: ”Ați văzut la Klopp?”

Dorinel Munteanu, fost mare internațional român, consideră că Hagi trebuie să vină cu un arsenal nou la națională, în ideea în care același lot nu a bifat nicio performanță notabilă în ultimii ani, exceptând participarea la EURO 2024.

Acum antrenor în Liga 2, Dorinel Munteanu susține că Hagi ar trebui încurajat pe deplin în noul său mandat

”Nu ascund că s-au făcut greșeli. Un jucător care evoluează de 8 ani, 10 ani la națională și nu a avut niciun rezultat, nu îl mai poți alege în noul mandat. Dacă tot ai început un nou proiect, nu poți face performanță cu oameni vechi. Eu de părerea asta sunt. Nu ai cum!

Vreau să discut mai puțin despre rezultat, chiar dacă rezultatele sunt esențiale în fotbal. Ceea ce vreau să spun este că atacurile frontale și lipsite de bun simț ale oamenilor din fotbalul românesc față de Gică Hagi nu își au rostul. Eu am un respect față de Gică pentru că am fost colegi, iar acum suntem în breaslă.

Este total fals să fie criticat. Exclud presa, pentru că jurnaliștii își fac datoria, trebuie să scrie realitatea, indiferent dacă ea este bună sau rea. M-au deranjat unii oameni din fotbalul românesc, chiar și o parte dintre colegii mei, care l-au atacat pe Gică Hagi.

Eu îl susțin 100%. Peste noapte, toată lumea dă sfaturi. Proiectul este abia la început, trebuie să-i dăm încredere, nu să aruncăm cu pietre. Poți să mai greșești la început, e normal. Știm cu toții unde este fotbalul românesc.

Durează până când un antrenor își găsește jucătorii. Nu mai vorbim de selecționer, că nu avem 3 milioane de jucători pentru națională. Chiar dacă mă înjură lumea, eu îl susțin pe Gică Hagi.

Klopp a făcut exact cum a făcut Hagi. La fel e cazul Germaniei. Ați văzut selecția lui Klopp? Și-a asumat-o, nu este timp de filozofie. Stăm după jucători care nu au obținut nicio performanță de 7 ani… Ce e asta? Le dăm explicații și cred că asta nu funcționează. La fel ca și Hagi, Klopp trebuie susținut. Nu poți intra într-un proiect și să ai rezultate imediat”, a spus Dorinel Munteanu la Digi Sport.

Pentru România urmează meciul cu Polonia de vineri seară, de la 21:45. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.