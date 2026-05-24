Oleksandr Usyk și-a păstrat titlul WBC la categoria grea, dar ce spune meciul cu Rico Verhoeven despre boxerul ucrainean

Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven s-au luptat la Piramidele din Giza, în Egipt , în cadrul galei Glory in Giza. Finalul a fost plin de controverse, în contextul în care arbitrul a oprit meciul, considerând că olandezul nu a mai putut continua în siguranță, chiar dacă nu a fost numărat până la 10 ca la un KO clasic.

La final, Usyk a rămas cu titlul WBC la categoria grea, dar meciul propriu-zis a lăsat în urmă mai multe întrebări decât răspunsuri. Pe hârtie, boxerul ucrainean a câștigat prin TKO în runda 11, dar în realitate victoria a venit în urma uneia dintre cele mai complicate seri din cariera pugilistului.

Verhoeven, chiar dacă a venit din kickboxing, nu a arătat ca un adversar de decor. Și-a folosit calitățile pentru a-l scoate pe Usyk din zona lui obișnuită de confort. S-a întâmplat asta aproape tot meciul, în ideea în care înainte de oprirea luptei olandezul avea punctajul de partea lui (95-95, 95-95, 96-94).

Ucraineanul, clar favorit la Giza, s-a văzut deseori în corzi și a fost obligat să lucreze mai mult decât se anticipa: să caute unghiuri, să absoarbă momentele de presiune și să aștepte greșeala lui Verhoeven. Aici s-a văzut, în fapt, diferența dintre un boxer de mare anvergură și un sportiv dur, dar încă inadaptat în tainele nobilei arte.

Cumva, meciul din Egipt a amintit de lupta dintre Floyd Mayweather și Conor McGregor din 2017. Atunci, irlandezul a avut începuturi bune, a creat senzația că poate produce surpriza și a intrat cu un ritm incomod pentru un boxer de carieră. Doar că, pe măsură ce rundele au trecut, diferența de experiență în ringul de box a devenit tot mai vizibilă. Mayweather a așteptat, l-a obosit pe McGregor și a lovit decisiv când adversarul a început să piardă din luciditate

Usyk - Verhoeven. Cheia nu a stat doar în lovitura finală, ci și în felul în care ucraineanul a gestionat criza. Meciul a fost ca un test de orgoliu și de răbdare, având în vedere că Usyk nu a controlat și nu l-a dominat pe Verhoeven rundă după rundă, ci a fost nevoit să boxeze economic.