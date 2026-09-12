FOTO ȘI VIDEO Nu ați mai văzut așa ceva! A luptat ”într-un picior” la K-1 World Max: cine este Mona Kimura, noua senzație din kickboxing

Nu ați mai văzut așa ceva! A luptat ”într-un picior” la K-1 World Max: cine este Mona Kimura, noua senzație din kickboxing K1
SPORT.RO
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Gala K-1 World Max este LIVE, ACUM, pe VOYO SPORT 1.

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Gala care are loc în Japonia și în cadrul căreia s-a luptat și Bogdan Stoica împotriva rusului Maxim Baklanov, a avut parte de un moment rar întâlnit în sporturile de contact. 

Mona Kimura, personaj de anime în K-1

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Una dintre luptele programate a fost între Mona Kimura, o luptătoare de kickboxing din Japonia, și Marine Nicole, din Elveția.

Mona Kimura este o prezență atipică în lumea luptelor. Parcă desprinsă din serialele anime, Mona Kimura propune un stil neconvențional. Îmbrăcată în roz complet, cu părul prins în codițe și machiată, Mona Kimura este un adevărat personaj, dar mai interesant este stilul său. 

Kimura luptă aproape în permanență cu un picior ridicat. Luptătoarea luptă în southpaw (gardă inversată), astfel că piciorul ei de bază este cel stâng. Astfel, într-un echilibru perfect, Kimura ține ridicat aproape pe tot parcursul meciului cu piciorul drept ridicat, care acționează ca un fel de jab.

Apoi, după ce își debusolează adversara cu lovituri de picior, intră în joc și background-ul ei din box și începe loviturile cu pumnii. 

După primele trei runde cu luptătoarea din Elveția, arbitrii au decis că este egalitate perfectă, astfel că au hotărât să se dispute și o rundă suplimentară. Runda finală i-a revenit japonezei, astfel că Mona Kimura a câștigat meciul.

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