Presa bulgară a scris recent că Thomas Neubert ar putea ajunge la CSKA Sofia, echipa preluată de curând de germanul Markus Gisdol. Antrenorul neamț ar insista pentru aducerea în staff-ul său a preparatorului fizic de la FCSB.
OUT de la FCSB după instalarea lui Reghecampf? Reacție clară după ce s-a spus că este în negocieri avansate cu un alt club
Reacție vehementă după ce s-a vehiculat că poate pleca de la FCSB după ce Laurențiu Reghecampf a fost instalat pe banca tehnică.
Thomas Neubert a mai activat la CSKA Sofia în perioada 2016-2019. Neubert a ajuns la clubul bulgar în 2016, după un conflict avut chiar cu Laurențiu Reghecampf.
”Reghe” a revenit de curând la FCSB, iar la momentul respectiv s-a pus problema despre o eventuală plecare a lui Thomas Neubert, însă Gigi Becali a negat faptul că preparatorul fizic va pleca. Bulgarii susțin că Neubert a început deja negocierile.
Preparatorul fizic a reacționat după veștile venite din Bulgaria. Neubert a declarat: ”Rămân 100% la FCSB”, a spus Neubert, conform Fanatik.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News