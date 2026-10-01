"La Republique" nu a declarat prima acordată de Mbappe agenților de securitate

Mohamed Sanhadji, un ofițer de poliție cu experiență și șeful securității naționalei Franței de fotbal, a fost pus sub acuzare pentru recepționare de bunuri furate, corupere activă și pasivă, trafic de influență și fraudă. Ancheta a început în vara anului 2025, în urma dezvăluirilor privind un bonus de 180.300 de euro dat de Kylian Mbappe către cinci agenți de securitate ai echipelor naționale, după finalizarea CM 2020 din Qatar.

Cel poreclit "La Republique" ar fi primit peste 60.000 de euro fără a-i declara autorităților fiscale, ceea ce a declanșat anchete ale organismelor Tracfin (unitatea de informații financiare a guvernului francez, înființată în 1990 și subordonată Ministerului Economiei și Finanțelor) și IGPN (serviciul de control intern al Police Nationale din Franța). Acesta a evitat arestarea preventivă doar după ce a plătit o cauțiune de 80.000 de euro, dar a fost plasat sub control judiciar și i-a fost interzis orice contact cu lumea fotbalului.

Jucătorii i-ar fi plătit peste 300.000 de euro, iar Sanhadji oferea cadouri șefilor din poliție

Anchetatorii suspectează, de asemenea, că, între 2020 și 2024, Sanhadji a primit peste 300.000 de euro de la aproximativ cincisprezece internaționali francezi, inclusiv Hugo Lloris, Raphael Varane, Matteo Guendouzi și Kylian Mbappe. Potrivit procurorilor, polițistul a solicitat banii susținând că avea nevoie să-și cumpere o casă personală, în timp ce interceptările telefonice au dezvăluit că fondurile erau destinate unei investiții imobiliare.

Printre tranzacțiile analizate se numără un împrumut de 120.000 de euro pe care Mbappe i l-ar fi acordat prin intermediul mamei sale, Fayza Lamari. Autoritățile investighează și serviciile pe care acesta le presta în schimbul sumelor de bani, bănuindu-se că se preta la negocieri cu personaje din lumea interlopă, făcea presiuni și investigații în numelor sportivilor și avea acțiuni incompatibile cu o carieră de om al legii, depășind cu mult jurisdicția de agent de pază.

Ancheta detaliază, de asemenea, presupuse cereri de favoruri din partea jucătorilor, de la contribuții financiare la bilete la meciuri până la vacanțe plătite, în timp ce Sanhadji ar fi oferit, la rândul său, oficialilor din poliție invitații VIP la meciurile de pe Stade de France, tricouri cu autograf și acces privilegiat în cantonamentul de la Clairefontaine.

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