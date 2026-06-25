SPECIAL Boxerii de la Rapid, antrenament pe șinele de tren unde a luat ființă clubul, acum 103 ani

Boxerii de la Rapid, antrenament pe șinele de tren unde a luat ființă clubul, acum 103 ani Box
SPORT.RO
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Giuleștiul este astăzi în sărbătoare. 

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Rapidul împlinește 103 de la înființarea de către muncitorii de la Atelierele Grivița

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Reprezentanții secției de box de la CS Rapid au decis să onoreze aniversarea clubul, cu un antrenament inedit desfășurat lângă Atelierele Grivița, unde a fost fondat clubul, acum 103 ani.

În ziua de 25 iunie 1923, lucrătorii de la Atelierele Grivița au pus bazele "Asociației Culturale și Sportive CFR". Din primul comitet au făcut parte muncitori ceferiști, precum maistrul Teofil Copaci (devenit președintele asociației), strungarii Grigore Grigoriu (devenit primul căpitan al echipei), Dumitru Constantinescu, Geza Ginzer, Tudor Petre și Franz Hladt. Primele echipamente au fost confecționate din pânză vișinie în casa lui Grigore Grigoriu, pentru că acestea erau mai ușor de curățat, iar ghetele cu crampoane au fost transformate din bocancii uzați de la Ateliere.

Ulterior, echipa de fotbal a păstrat profilul popular și a ajuns una dintre cele mai iubite din România, cu numeroase trofee (titlul de campioană - 3 / Cupa României - 13 / Supercupa României - 4 / Cupa Ligii - 1 / semifinalistă de Cupa Europei Centrale - 1938 / sfertifinalistă de Cupa UEFA - 20025-2006). De asemenea, celelalte secții ale CS Rapid au dat numeroși campioni naționali și internaționali, dar și echipe cu rezultate excepționale. 

"Rapidul a păstrat din moștenirea ceferistă pasiunea originară a clubului"

"Pentru noi e sărbătoare, joacă o echipă mare, e Rapidul din Giulești! Azi nu joacă Rapidul, dar e cea mai mare sărbătoare pentru rapidiști, pentru că e ziua în care sărbătorim 103 de la înființare. Rapidul a păstrat din moștenirea ceferistă pasiunea originară a clubului și faptul că majoritatea fanilor sunt oameni dârzi din clasa muncitoare. Suporterii iubesc clubul cu tot sufletul și sunt foarte atașați de culorile sale. Nu devii rapidist pe parcurs, cred că rapidist te naști, doar că unii descoperă mai devreme și alții mai târziu lucrul acesta.

Clubul a rezistat 103 ani pentru că e special, există o iubire sinceră pentru Rapid și o mare pasiune în jurul echipei. Peste 103 ani, Rapidul va fi în același loc, tot aici în Giulești, încurajată de mulți fani. Însă îmi doresc să aducem mult mai multe titluri de campioană, mai multe trofee și să jucăm în fazele superioare ale Champions League, ale cupelor europene. Echipei îi transmit să facă eventul, anul acesta, alături de Pancone (n.r. - Daniel Pancu). Ne dorim foarte mult acestă reușită alături de el, pentru că este un mare rapidist. Vrem să fie Rapidul campioană la fotbal, la fel cum am fost și noi ani trecuți la box

E un sentiment unic să ne antrenăm în locul unde a luat ființă Rapidul, acum 103 ani. Ne simțim aproape cu sufletul de atâtea generații de rapidiști. Aici a luat naștere marele Rapid. Noi de dăm ritm la antrenamente, ajutându-ne de glasul roților de tren. Să vedeți ce frumos se acompaniază ritmul de pe calea ferată, tam-tam, cu sunetul scos de mănuși în palmare, tam-tam. Trenurile trec pe lângă stadion, unde avem sala de box. Auzim și acolo acest sunet frumos care este specific pentru acest club și pentru acest stadion. Ne-am încărcat cu energie, cea mai bună energie pentru noi de aici izvorăște. La mulți ani, Rapid!", a declarat antrenorul Ronaldo Pavel.  

Foto și video - Gabriel Chirea 

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