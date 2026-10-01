”Reghe” mai are câteva zile la dispoziție pentru a puncte la punct echipa înainte de reluarea sezonului.

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Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid, a comentat și despre situația rivalei FCSB.

Pancu este convins că FCSB va arăta mult diferit cu Laurențiu Reghecampf față de felul în care roș-albaștrii s-au prezentat cu Marius Baciu pe banca tehnică. De altfel, antrenorul giuleștenilor crede că echipa patronată de Gigi Becali se va lupta la titlu în acest sezon.

”FCSB s-a întărit prin venirea lui Laurențiu Reghecampf. Atitudine, spirit, sigur jucătorii vor fi altfel, pentru că nu arătau bine, clar nu arătau bine, nu doar ca rezultate, nu arătau bine și sunt convins ca se va produce o schimbare. Până la urmă tot de cinci-șase echipe se va vorbi, iar printre ele se va afla și FCSB”, a spus Daniel Pancu pentru PRO TV și Sport.ro.