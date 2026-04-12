Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov, un meci de povestit nepoților! L-a provocat pe Joshua, imediat după victorie!

Tyson Fury şi-a marcat revenirea în ring la categoria grea cu o victorie la puncte,obţinută cu calm, împotriva lui Arslanbek Makhmudov, pe stadionul echipei Tottenham Hotspur, după care s-a întors imediat lângă ring pentru a-l provoca pe rivalul său de lungă durată, Anthony Joshua, relatează BBC. Britanicul în vârstă de 37 de ani – revenit din ultima sa retragere după 15 luni – a fost departe de forma sa maximă, dar a avut suficientă inteligenţă în ring şi control tehnic pentru a-l depăşi pe Makhmudov în cele 12 runde.Fury a câştigat la puncte cu 120-108, 120-108 şi 119-109, scrie news.ro.

În primul său meci de după înfrângerile consecutive suferite în faţa campionului unificat Oleksandr Usyk în 2024, Fury ajunge la un palmares de 35 de victorii, două înfrângeri şi un egal. Pentru Makhmudov, în vârstă de 36 de ani, aceasta a fost a treia înfrângere din 24 de meciuri.Dar înainte ca scorurile să fie chiar citite, Fury l-a invitat pe Joshua în ring, însă rivalul său a refuzat. „Te provoc, Anthony Joshua, să te lupţi cu mine data viitoare. Accepţi?”, a spus Fury după ce mai multe încercări de a-l aduce pe Joshua în ring au eşuat. Joshua, care părea să fi filmat o mare parte din lupta de sâmbătă cu telefonul său de la marginea ringului, a părut iniţial reticent să se angajeze, înainte de a răspunde: „Te-am bătut când eram copii şi o să te bat din nou. Nu o să-mi spui tu ce să fac, te urmăresc de 10 ani. Eu sunt şeful, tu lucrezi pentru mine. Eu sunt proprietarul. Tu lucrezi pentru mine”, a adăugat Joshua.

Fury a răspuns: „Tu [Anthony Joshua] eşti următorul. O să fii knock-out. Crede-mă.” Cei doi luptători au fost pe punctul de a se înfrunta de mai multe ori, dar disputele contractuale, problemele de condiţie fizică şi înfrângerile suferite în alte meciuri au făcut ca încercările anterioare de a-i aduce faţă în faţă să eşueze. Se pare că taberele lor erau pe punctul de a încheia un acord înainte ca Joshua să decidă să ia o pauză în carieră în urma tragicului accident de maşină în care a fost implicat în ianuarie, în Nigeria.

