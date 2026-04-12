Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov, un meci de povestit nepoților! L-a provocat pe Joshua, imediat după victorie!

Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov, un meci de povestit nepoților! L-a provocat pe Joshua, imediat după victorie! Box
„Te provoc, Anthony Joshua, să te lupţi cu mine data viitoare. Accepţi?”, a spus Fury după ce mai multe încercări de a-l aduce pe Joshua în ring au eşuat.

Tyson FuryArslanbek MakhmudovBox

Tyson Fury şi-a marcat revenirea în ring la categoria grea cu o victorie la puncte,obţinută cu calm, împotriva lui Arslanbek Makhmudov, pe stadionul echipei Tottenham Hotspur, după care s-a întors imediat lângă ring pentru a-l provoca pe rivalul său de lungă durată, Anthony Joshua, relatează BBC.

Britanicul în vârstă de 37 de ani – revenit din ultima sa retragere după 15 luni – a fost departe de forma sa maximă, dar a avut suficientă inteligenţă în ring şi control tehnic pentru a-l depăşi pe Makhmudov în cele 12 runde.Fury a câştigat la puncte cu 120-108, 120-108 şi 119-109, scrie news.ro.

În primul său meci de după înfrângerile consecutive suferite în faţa campionului unificat Oleksandr Usyk în 2024, Fury ajunge la un palmares de 35 de victorii, două înfrângeri şi un egal. Pentru Makhmudov, în vârstă de 36 de ani, aceasta a fost a treia înfrângere din 24 de meciuri.Dar înainte ca scorurile să fie chiar citite, Fury l-a invitat pe Joshua în ring, însă rivalul său a refuzat.

„Te provoc, Anthony Joshua, să te lupţi cu mine data viitoare. Accepţi?”, a spus Fury după ce mai multe încercări de a-l aduce pe Joshua în ring au eşuat. Joshua, care părea să fi filmat o mare parte din lupta de sâmbătă cu telefonul său de la marginea ringului, a părut iniţial reticent să se angajeze, înainte de a răspunde: „Te-am bătut când eram copii şi o să te bat din nou. Nu o să-mi spui tu ce să fac, te urmăresc de 10 ani. Eu sunt şeful, tu lucrezi pentru mine. Eu sunt proprietarul. Tu lucrezi pentru mine”, a adăugat Joshua.

Fury a răspuns: „Tu [Anthony Joshua] eşti următorul. O să fii knock-out. Crede-mă.”

Cei doi luptători au fost pe punctul de a se înfrunta de mai multe ori, dar disputele contractuale, problemele de condiţie fizică şi înfrângerile suferite în alte meciuri au făcut ca încercările anterioare de a-i aduce faţă în faţă să eşueze. Se pare că taberele lor erau pe punctul de a încheia un acord înainte ca Joshua să decidă să ia o pauză în carieră în urma tragicului accident de maşină în care a fost implicat în ianuarie, în Nigeria.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Sunderland - Tottenham, în direct ACUM pe VOYO. Cascadă de ocazii, meci de nota 10 în Premier League
Sunderland - Tottenham, în direct ACUM pe VOYO. Cascadă de ocazii, meci de nota 10 în Premier League
CFR Cluj - Dinamo, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00! „Câinii” au șansa să scape de pe ultimul loc
CFR Cluj - Dinamo, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00! „Câinii” au șansa să scape de pe ultimul loc
Costel Câmpeanu, cu aproape 500 de meciuri în Liga 1, a numit echipa care va lua titlul acest sezon: ”Are constanță, experiență și e echilibrată”
Costel Câmpeanu, cu aproape 500 de meciuri în Liga 1, a numit echipa care va lua titlul acest sezon: ”Are constanță, experiență și e echilibrată”
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, pe Sport.ro de la 18:15! Duel pentru salvare
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, pe Sport.ro de la 18:15! Duel pentru salvare
Chelsea - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30. "Cetățenii", obligați să câștige pentru a se apropia de Arsenal
Chelsea - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30. "Cetățenii", obligați să câștige pentru a se apropia de Arsenal
Jackpot pentru Istvan Kovacs! Suma uriașă încasată după ce a fost convocat la CM 2026

Jackpot pentru Istvan Kovacs! Suma uriașă încasată după ce a fost convocat la CM 2026

Rădoi, OUT de la FCSB înainte de termen? "Finule, poți să te superi, dar gata!'

Rădoi, OUT de la FCSB înainte de termen? "Finule, poți să te superi, dar gata!'

Inedit! I-a propus lui Mirel Rădoi un transfer pentru FCSB chiar la ieșirea de pe stadion

Inedit! I-a propus lui Mirel Rădoi un transfer pentru FCSB chiar la ieșirea de pe stadion

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Moment rușinos la FCSB - Oțelul! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu a umbrit spectacolul de fotbal

Moment rușinos la FCSB - Oțelul! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu a umbrit spectacolul de fotbal

Dudu Georgescu nu a putut vorbi despre Mircea Lucescu. Îndurerat, a transmis o scrisoare prin fiul său: „A însemnat totul pentru mine”

Dudu Georgescu nu a putut vorbi despre Mircea Lucescu. Îndurerat, a transmis o scrisoare prin fiul său: „A însemnat totul pentru mine”



Costel Câmpeanu, cu aproape 500 de meciuri în Liga 1, a numit echipa care va lua titlul acest sezon: ”Are constanță, experiență și e echilibrată”
Costel Câmpeanu, cu aproape 500 de meciuri în Liga 1, a numit echipa care va lua titlul acest sezon: ”Are constanță, experiență și e echilibrată”
Sunderland - Tottenham, în direct ACUM pe VOYO. Cascadă de ocazii, meci de nota 10 în Premier League
Sunderland - Tottenham, în direct ACUM pe VOYO. Cascadă de ocazii, meci de nota 10 în Premier League
Cristiano Bergodi a făcut marele anunț despre Issouf Macalou
Cristiano Bergodi a făcut marele anunț despre Issouf Macalou
A zis-o tare și clar: „Cum spunea și Mircea Lucescu, la fotbal în primul rând e nevoie de asta”
A zis-o tare și clar: „Cum spunea și Mircea Lucescu, la fotbal în primul rând e nevoie de asta”
Trei jucători, OUT de la Rapid pentru meciul cu FC Argeș. Gâlcă ia în calcul numai victoria pentru a rămâne în lupta la titlu
Trei jucători, OUT de la Rapid pentru meciul cu FC Argeș. Gâlcă ia în calcul numai victoria pentru a rămâne în lupta la titlu
Cetățeanul turmentat. Paznicii l-au scos pe Tyson Fury dintr-un bar, apoi pugilistul s-a prăbușit pe trotuar
Cetățeanul turmentat. Paznicii l-au scos pe Tyson Fury dintr-un bar, apoi pugilistul s-a prăbușit pe trotuar
Tyson Fury, o zi nereușită la munca în valoare de 100 de milioane de dolari. Culisele unui meci în care și Usyk a câștigat o sumă de bani uriașă
Tyson Fury, o zi nereușită la munca în valoare de 100 de milioane de dolari. Culisele unui meci în care și Usyk a câștigat o sumă de bani uriașă
"M-am născut femeie, am concurat în calitate de femeie!' Scandalul continuă, Imane Khelif declanșează o nouă luptă aprigă. Reacția avocatului
"M-am născut femeie, am concurat în calitate de femeie!' Scandalul continuă, Imane Khelif declanșează o nouă luptă aprigă. Reacția avocatului
Maghiarii nu s-au abținut după ce sportiva lor a fost învinsă Imane Khelif, algerianca acuzată că ar fi bărbat
Maghiarii nu s-au abținut după ce sportiva lor a fost învinsă Imane Khelif, algerianca acuzată că ar fi bărbat
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

