Stapanul inelului! LeBron a mai batut un record in NBA si Cleveland e aproape de finala Conferintei de Est

Actionar la Liverpool, LeBron James face profit de 25 de milioane dupa calificarea englezilor in finala Ligii. LeBron a mai batut un record in NBA.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Toronto n-a reusit sa-l opreasca pe LeBron James nici in al doilea meci. Starul lui Cleveland a devenit primul baschetbalist din istoria NBA care reuseste peste 40 de puncte si da 14 pase decisive intr-un meci din Play Off. LeBron a inscris din toate pozitiile, iar echipa lui a castigat cu 128 la 110 si e aproape de calificarea in finala Estului.