Un star din NBA a devenit acționar la PSG! 

A cumpărat acțiuni, în timp ce se afla la JO 2024

În timp ce se afla la Olimpiada de la Paris, Kevin Durant s-a întâlnit cu președintele Nasser Al-Khelaifi în cantonamentul lui PSG de la Poissy. Conform presei americane, baschetbalistul a cumpărat un pachet minoritar de acțiuni la clubul parizian, achiziționat de Qatar Sports Investments pentru doar 70 de milioane de euro, în 2011.

În acest moment, cei mai mari acționari sunt QSI (87.5% / Qatar) și Arctos Partners (12.5% / SUA), ultimul vehicul financiar fiind și cel care i-a cedat acțiuni americanului. PSG este cotat acum la 4.21 miliarde de euro, are încasări anuale de peste 800 de milioane de euro și mai administrează secții de fotbal feminin, handbal masculin, judo, Esports, box și rugby masculin.

Durant mai deține 5% din acțiunile echipei de fotbal Philadelphia Union, a investit în platforma media Just Women's Sports și în rețeaua Boardroom, este ambasadorul companiei de criptomonede Coinbase, are contracte de publicitate cu Nike și Foot Locker, a investit într-o echipă din Major League Pickleball și are un parteneriat cu Weedmaps, o companie care promovează consumul legal de marijuana.

Durant, avere de 300 de milioane de dolari

Kevin Wayne Durant (35 de ani) este născut în Washington DC și a jucat pentru power forward / small forward pentru Texas Longhorns (colegiu), Seattle SuperSonics / Oklahoma City Thunder (2007-2016), Golden State Warriors (2016-2019), Brooklyn Nets (2019-2023) și Phoenix Suns (2023-prezent). În palmares are două titluri de campion al NBA (2017, 2018), distincțiile NBA Finals MVP (2017, 2018), NBA Most Valuable Player (2014), NBA All-Star Game MVP (2012, 2019) și selectarea pentru NBA All-Star (x14).

De asemenea, este cvadruplu campion olimpic cu reprezentativa SUA (2012, 2016, 2020, 2024) și campion mondial (2010), fiind coșgheterul all-time al acestei echipe naționale. Acesta ar avea o avere de aproximativ 300 de milioane de dolari, dar este cunoscut ca unul dintre cei mai activi filantropi dintre jucătorii de baschet din NBA. Este cunoscut ca "cel mai de treabă tip din NBA" și a fost inclus de revista Time pe lista 100 Most Influential People of 2018.

Foto - Getty Images